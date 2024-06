Julieta Poggio criticó a la música para jóvenes que está de moda: “Están normalizadas las letras obscenas”

La exparticipante de Gran Hermano explicó cómo elige la temática de las canciones de Zoom, el proyecto musical que encabeza.

Julieta Poggio reflexionó acerca de la música y, especialmente las temáticas, que tocan las canciones que están de moda y que están dirigidas para los jóvenes. La exparticipante de Gran Hermano habló al respecto luego de dar detalles de Zoom, el proyecto musical que lleva adelante junto a su hermana Lolo y Julián Marín.

“Cuando a mí me llamaron para hacer Zoom era un proyecto que estaba apuntado para un público más chiquito todavía”, comenzó contando Poggio en diálogo con Nadie Dice Nada, el ciclo que Nicolás Occhiato conduce a través del canal de streaming Luzu. “Y yo soy profesora de danza de jazz y de ballet, cuando daba seminarios era tan complicado elegir una canción para dar que no tenga letras obscenas, que no tenga feas palabras, que no requiera tocar una parte de tu cuerpo”, agregó quien llegó hasta la final del famoso reality show en su anterior edición.

“Está tan normalizado verlo en TikTok, ver a las nenas haciendo gestos sexuales o de todo, a mí me llama la atención, la verdad”, dijo Julieta, muy crítica en relación a la música que hoy en día está de moda. En ese sentido, contó cómo fue que decidieron adaptar Zoom para apuntar a un público más preadolescente. “Sentía que para la preadolescencia no había nada, que era un lugar vacío y desamparado de contenido. Lo que tiene Zoom es canciones copadas, de reggaetón o cumbia”, contó respecto al proyecto que lanzó a comienzos de abril.

“Está re bien lo que está diciendo, un profesor de danza que le da clases a adolescentes tienen sólo para usar los temas que todos conocemos”, acotó Occhiato. “Y son los temas que las chicas cantan, pero está bueno no quemar etapas o cantar algo que tenga un lindo mensaje y que sea canchero, no que hable de las estaciones del año”, sostuvo Poggio siguiendo con su línea argumental. “Zoom habla de la amistad, de los cambios de la preadolescencia, que es una etapa re difícil porque te empieza a cambiar el cuerpo y la mentalidad, sobre aprender a decir que no, qué pasa cuando te ghostean”, dijo después para enumerar algunos de los temas que se abordan desde este proyecto musical.

Zoom es un musical cuya primera temporada cuenta con 15 capítulos en total y en el que, a través de la música y la danza, los tres protagonistas abordan temas vinculados con los adolescentes como la amistad, el ghosting, la empatía, el miedo, el bullying. El programa se encuentra disponible en diferentes plataformas digitales, como YouTube, Instagram, TikTok y Spotify, y cada entrega está compuesta por un “role play”, challenge y un videoclip principal, en el que Poggio comenzó su nueva faceta como cantante.