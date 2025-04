Jenifer Lauría habló sobre su ruptura con Nano de Gran Hermano: “Él decidió tomar otro camino”

Los exparticipantes decidieron ponerle fin a la relación que comenzó en la casa más famosa del país.

Dos meses después de haber empezado un noviazgo en Gran Hermano, Jenifer Lauría y Nano Vaschetto se separaron. La ruptura fue confirmada por la modelo a través de un posteo en el que se expresó a corazón abierto sobre los motivos que los empujaron a tomar esta decisión.

“Hoy en día soy una persona con exposición pública, y aunque hay aspectos de mi vida que prefiero guardar, creo que ustedes —que me acompañan desde hace tiempo con tanto amor— merecen saber que mi relación con Nano llegó a su fin”, expresó la exhermanita.

Luego, no dudó en contar los pormenores de lo que pasó: “Con Nano ya no estamos juntos. Él decidió tomar otro camino, y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tenía que ser”.

Más allá del dolor por lo que está atravesando, Lauría trató de rescatar lo mejor del noviazgo: “Lo que compartimos fue genuino. Vivimos momentos hermosos, que siempre voy a valorar. Fue una etapa linda que llegó a su fin, y me quedo con lo bueno que nos dejó”.

Y remarcó: “No lo veo como un fracaso, sino como una parte del camino que cumplió su propósito en nuestras vidas. Reconozco que no fue fácil, que el adiós llegó de maneras que no esperaba, pero hoy me doy cuenta de que las separaciones, aunque duelan, también son necesarias”.

Por último, dejó en claro que a partir de ahora su mayor preocupación va a ser estar fuerte. “Hoy me elijo, me abrazo y sigo adelante, agradecida por lo vivido, pero también lista para lo que viene. Gracias por el respeto y por acompañarme siempre con tanto cariño”, completó.