En una rafaga sobre el final, Tigre amargó a Racing y se lo dio vuelta en el Cilindro de Avellaneda

El elenco de Victoria pegó sobre el cierre del partido, le ganó 2 a 1 a la Academia que terminó con dos menos y sigue sin levantar cabeza en el Torneo Clausura.

Hoy 23:23
Tigre Racing

Racing perdió frente a Tigre por 2-1 y sumó un nuevo golpe antes de la revancha del martes frente a Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el Cilindro de Avellaneda y por la fecha 5 del torneo Clausura de la Liga Profesional, la Academia se imponía por un golazo de Adrián Balbao pero en los últimos minutos, cuando el local jugaba con 10 por la roja de Franco Pardo, el Matador lo dio vuelta por Braian Martínez (penal que el árbitro Darío Herrera cobró vía VAR) e Ignacio Russo. Fue expulsado otra vez Gustavo Costas, por la falta cobrada que derivó en el empate parcial.

Nota en desarrollo...

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Racing Club Club Atlético Belgrano de Córdoba

