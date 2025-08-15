Colombia: un joven fue asesinado de una puñalada por un mendigo tras negarse a darle dinero

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad en Itagüí. La víctima tenía 19 años y paseaba a su perro cuando fue atacada.

Un brutal crimen conmociona a Colombia. Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años, fue asesinado en plena vía pública por un hombre en situación de calle en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá. El ataque ocurrió el pasado lunes a las 14:00 horas, en la intersección de la carrera 51 y la calle 53, en el barrio Villa Paula.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, el hecho se desencadenó cuando Yepes, que paseaba a su perro frente a un local veterinario, se negó a darle dinero al agresor, identificado como William de Jesús Cadavid, de unos 70 años.

Testigos relataron que, tras la negativa, el hombre lo atacó con un arma blanca y lo hirió gravemente en el cuello. El joven intentó huir y recoger a su perro, que había soltado en medio del ataque, pero se desplomó pocos metros después a causa de la herida. Pese a los intentos de vecinos por asistirlo, falleció en el lugar.

Las autoridades de Itagüí confirmaron la captura “en tiempo récord” del presunto homicida en el sector de Peldar, cerca del Puente Fundadores en Envigado, a pocos kilómetros del sitio del crimen.

El operativo fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Metropolitana, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, junto con el sistema de cámaras de seguridad. El detenido, William de Jesús Cadavid, enfrenta cargos por homicidio agravado y quedó a disposición de la Justicia.