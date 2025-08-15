Alberto Cormillot criticó a Santiago Maratea por promocionar un té para adelgazar: "El sen es tóxico"

El médico nutricionista alertó sobre los riesgos de consumir productos dietarios sin control y calificó de peligrosa la influencia del creador de contenido en redes sociales.

Hoy 22:52

La polémica se desató luego de que Santiago Maratea promocionara en redes sociales un té que supuestamente ayudaba a bajar de peso. El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires reaccionó de inmediato y calificó la conducta del influencer como “sumamente irresponsable”.

Alberto Cormillot, referente en nutrición, también expresó su rechazo y advirtió sobre los peligros de estos suplementos. En diálogo con Puro Show (eltrece), explicó: “No todo lo natural es bueno. Desde el punto de vista médico, el sen es veneno, es tóxico. Ha producido grandes problemas, especialmente en niños y personas frágiles. Deshidrata, daña el intestino y se lo sigue promocionando como si fuera inofensivo”.

El especialista remarcó que la promoción de estos productos resulta aún más grave cuando proviene de figuras con gran llegada al público. “La gente cree que todo lo natural es bueno, y no es así. Puede ser natural y muy tóxico. El sen es un claro ejemplo”, enfatizó.

Respecto a la falta de regulaciones, Cormillot pidió la intervención del Estado: “Quien debe actuar es salud pública. Hoy se puede promover cualquier cosa sin control. El problema de la obesidad está invisibilizado y eso agrava la situación”.

La postura del Colegio de Nutricionistas

Laura Salszman, presidenta del Colegio de Nutricionistas bonaerense, advirtió en Radio 10 que estos productos se venden como “soluciones mágicas” y representan un riesgo para la salud de la población. “Es tan complejo el universo alimentario que no se resuelve con un té o un polvito mágico. Maratea es muy masivo y el daño que produce es muchísimo por su alcance”, señaló.

Desde la institución enviaron una carta documento exigiendo el cese de la promoción y adelantaron que evalúan presentar una denuncia penal, decisión que deberá debatirse en el Consejo Directivo.