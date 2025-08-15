Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 AGO 2025 | 20º
X
Policiales

Familia se salva milagrosamente al incendiarse su auto en plena avenida

Las llamas se iniciaron cuando circulaban por la zona de independencia y Balcarce y en cuestión de segundos consumieron todo el vehículo.

Hoy 20:14

Alrededor de las 19 horas de este viernes, una familia se salvó milagrosamente al incendiarse el automóvil en el que circulaban, un Volkswagen Senda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según trascendió, por motivos que aún son materia de investigación, las llamas se iniciaron repentinamente cuando circulaban por avenida Independencia, metros antes del cruce con calle Balcarce.

Tanto el conductor como sus dos acompañantes descendieron del rodado inmediatamente y algunos vecinos ayudaron en el intento de apagar las llamas, pero las mismas lo consumieron el su totalidad en cuestión de minutos.

Al lugar llegaron personal de Bomberos Voluntarios y de la seccional Sexta de Policía para controlar la situación y llevar a cabo el operativo de prevención. Por fortuna no se registraron heridos.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Susto en la zona sur: una moto chocó violentamente a un hombre que estaba limpiando la vereda
  2. 2. Violenta pelea entre hermanos por la herencia familiar dejó a uno internado en terapia intensiva
  3. 3. Una pareja vivió momentos de terror al ser asaltada y despojada de $3 millones
  4. 4. Ruta 89: brutal choque entre moto y camioneta terminó con un hombre muerto
  5. 5. Cuándo es la revancha entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana y cómo se define la serie
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT