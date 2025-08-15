Familia se salva milagrosamente al incendiarse su auto en plena avenida

Las llamas se iniciaron cuando circulaban por la zona de independencia y Balcarce y en cuestión de segundos consumieron todo el vehículo.

Hoy 20:14

Alrededor de las 19 horas de este viernes, una familia se salvó milagrosamente al incendiarse el automóvil en el que circulaban, un Volkswagen Senda.

Según trascendió, por motivos que aún son materia de investigación, las llamas se iniciaron repentinamente cuando circulaban por avenida Independencia, metros antes del cruce con calle Balcarce.

Tanto el conductor como sus dos acompañantes descendieron del rodado inmediatamente y algunos vecinos ayudaron en el intento de apagar las llamas, pero las mismas lo consumieron el su totalidad en cuestión de minutos.

Al lugar llegaron personal de Bomberos Voluntarios y de la seccional Sexta de Policía para controlar la situación y llevar a cabo el operativo de prevención. Por fortuna no se registraron heridos.