Rumores de conflicto entre Griselda Siciliani y Benjamín Vicuña: “Si él no cambia, lo sacarían de la obra”

Yanina Latorre lanzó en LAM una picante versión sobre el malestar que existiría Felicidades, la obra que protagonizan los actores junto a Adrián Suar, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem.

Hace un mes se estrenó Felicidades, la obra que se estrenó en calle Corrientes y desde su debut encabeza como la más vista de la plaza porteña. Sin embargo, según contó Yanina Latorre en LAM un problema habría escalado a mayores entre Griselda Siciliani y Benjamín Vicuña, protagonistas de la comedia junto a Adrián Suar, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem.

“No está todo tan bien en esta obra que se llama Felicidades. Está Griselda Siciliani a las put… con Vicuña”, comenzó contando la panelista, que reemplaza a Ángel de Brito durante sus vacaciones. “A él lo contrataron, fuera de que es un actorazo, porque creían que cortaba muchas entradas. Ellos creen que no está cortando entradas porque cuando termina la obra, la ovacionada es Griselda y no él”, contó, sobre un conflicto pero que no sería el principal que tienen los actores.

Las formas de trabajar de cada uno estarían haciendo mella en la pieza, en la que Suar y Siciliani encarnan a una pareja de abogados que comienzan a pensar en el divorcio cuando él comete varios errores que repite cada año en la fiesta de cumpleaños de ella. “Griselda no estaría tan contenta con la participación de Vicuña. Ella es muy exigente para laburar”, aseguró Yanina.

“Vicuña no es difícil para trabajar, pero debe ser caro. Le tenían mucha fe. Griselda es muy exigente con el libro, con la letra y no le estaría dando los pies como se los tiene que dar. Le avisó una vez, le avisó dos, una tercera y hubo reunión. Le dieron un ultimátum: si en un mes o en dos no cambia el temita de los pies, ‘arafue’”, aseveró, sobre la continuidad del actor que acaba de confirmar su noviazgo con una mujer llamada Anita Espasandin. “No creo que lo haga de ‘mala leche’. Por ahí como está enamorado está disperso”, agregó, risueña.

Incluso, contó que el malestar es tanto que ya tendría un reemplazo. “Hay un actor ensayando el papel de Vicuña”, comentó. En ese momento, Nazarena Vélez habló de que este tipo de situaciones entre los actores de teatro son comunes. “Debe ser fuerte el problema que tienen porque están arrasando, sino no se toca un éxito. Por ejemplo, tu pie puede ser la palabra ‘ojos’ y si yo no lo digo, te estoy arruinando tu momento”, destacó.

En ese momento Pepe Ochoa, otro de los panelistas del ciclo de América, recordó un caso paradigmático. “Cuando Laurita Fernández entró a Sugar, todos los días le mandaba a la asistenta de dirección para que le dijera ‘te comiste cuatro pies’”, recordó, mientras que revelaba que además había en el actor una cuota de malestar por la ovación que se llevaba la actual protagonista de Legalmente rubia. “¡Es verdad! Cuando arrancaron la odiaba y tenía como un prejuicio con ella. Mirá cómo terminó el prejuicio”, rememoró la animadora.

Unas horas antes en Socios del espectáculo fue el propio actor quien habló sobre la incipiente relación que estaba comenzando con la mujer que habría conocido en el gimnasio. “Estoy conociendo a alguien maravillosa, así que estoy bien. Muy contento y muy feliz. Nos estamos conociendo”, contestó el chileno ante la consulta sobre su estado sentimental. Sin embargo, al escuchar el nombre de Anita prefirió no dar demasiadas precisiones. “Imaginate la vergüenza que me da estar hablando de esto con la gente que vino a verme al teatro”, contestó sin desmentir la información, aunque tampoco quiso dar más detalles al respecto.