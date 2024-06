Domingo de acción por la Liga Santiagueña con la disputa de cinco juegos

Estudiantes vs. Unión Santiago, Central Argentino vs. Villa Unión, Banfield vs. Clodomira, Atlético Forres vs. Independiente (B) y Unión de Beltrán vs. Defensores son las propuestas.

Hoy 09:17 Cinco partidos le darán continuidad a la 6ª fecha del Torneo Anual que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, todos a partir de las 16 en los diferentes estadios de la provincia. En Huaico Hondo, Unión Santiago visitará a Estudiantes con el objetivo de mantenerse firme en lo más alto de la zona Capital. Lo mismo buscará Central Argentino, pero en el grupo Banda, al recibir a Villa Unión. Por su parte, los otros tres encuentros que se disputarán serán Banfield vs. Atlético Clodomira, Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán y Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres. Cabe recordar que la fecha arrancó el viernes con la victoria de visitante de Instituto Santiago sobre Independiente de Fernández por 3-2. Mientras que continuará el lunes con el choque entre Agua y Energía con Sarmiento y el martes con los duelos Mitre vs. Güemes y Yanda vs. Central Córdoba. Programación de la 6ª fecha: Domingo

16.00 - Estudiantes vs. Unión Santiago

16.00 - Central Argentino vs. Villa Unión

16.00 - Banfield vs. Atlético Clodomira

16.00 - Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán

16.00 - Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres Lunes

16.00 - Agua y Energía vs. Sarmiento Martes

15.00 - Mitre vs. Güemes

15.00 - Yanda vs. Central Córdoba

