Detuvieron a sujeto que amenazaba a una docente con difundir videos hot

La mujer se cansó del trato y las amenazas de su ex pareja y lo denunció. La policía secuestró el celular del hombre y encontró gran cantidad de contenido pornográfico.

Un “gigoló” bandeño, acusado de extorsionar a su ex pareja, una docente del barrio El Paraíso de La Banda, fue detenido el domingo cuando la policía ingresó a su casa, en ciudad Capital, con orden de la Justicia de Control y Garantías.

Se trata de un sujeto de apellido Ruiz que el pasado 23 de abril fue denunciado por una docente con quien mantenía una relación amorosa y a quien, además de sacarle dinero, la amenazaba con hacer público los videos íntimos que se habían enviando durante la relación.

La víctima en ese entonces se presentó ante la policía y contó que conoció al acusado en octubre del 2023 a través de Facebook y desde allí iniciaron una relación amorosa para comenzar a convivir los primeros días del mes de diciembre.

Luego de unos días de relación, su pareja le pidió que realizara un préstamo por $1.000.000 para que él comprara mercadería para vender, manifestándole que con las ganancias pagaría las cuotas de la mencionada operación.

La docente accedió y realizó el préstamo. Su novio compró mercadería para el supuesto negocio que iba a montar en su casa de calle Pedro León Gallo, en la ciudad de La Banda, y hasta ese momento todo iba bien.

En el mes de febrero, cuando debían comenzar a pagar el préstamo, el acusado se negó a darle dinero haciéndole una transferencia de 285 mil recién el 9 de abril, expresándole que era la única plata que tenía. La educadora manifestó que desde entonces la relación cambió. Ella, a mediados de abril, enfermó y debió ser internada. Cuando recibió el alta y regresó a su casa, el acusado le pidió otra vez que le prestara dinero.

Cuando ella se negó, el acusado comenzó a decirle: "Yo ya estoy podrido de esta situación porque con vos estoy perdiendo plata, me voy a fundir con vos si quedo aquí", y se fue de la casa por unas horas.

El cambio de actitud del acusado generó sospechas en la víctima quien le revisó el celular y allí descubrió que éste tenía videos íntimos que ella le había enviado durante el noviazgo, y también había grabaciones con contenido sexual de otras mujeres.

Cuando le pidió que los borrara, él se negó manifestándole "No, no los voy a borrar porque esta es una carta que tengo bajo la manga, cuando cualquier mujer incluyéndote a vos me haga problema los voy a subir a las redes, así que deja de joder, no te voy a devolver la plata".

Temiendo que su novio cumpliera sus amenazas, realizó la denuncia. Días después la Justicia ordenó un allanamiento y secuestró el aparato móvil del imputado entre otros aparatos tecnológicos, los cuales fueron enviados a ser peritados.

Grande fue la sorpresa de los investigadores cuando al revisar tales artefactos descubrieron que Ruiz tenía 30 GB de memoria con videos XXX, algunos caseros, y otros de páginas pornográficas por lo que el Dr. Pedro Ibáñez, a causa de la investigación solicitó su inmediata detención.

Así fue como con orden de la Justicia de Control y Garantía, efectivos de la Dirección de Investigaciones allanaron una casa del barrio 750 en ciudad Capital y lo detuvieron.