“Digan te quiero, el amor sana de verdad”: el emotivo mensaje de Emiliano Pinsón

El reconocido periodista sufre Parkinson y en la noche del domingo se quedó con el Martín Fierro de radio como “Mejor comentarista deportivo”. Al recibir su premio expresó unas conmovedoras palabras.

Los Martín Fierro de radio dejaron innumerables momentos para ser compartidos una y otra vez y uno de ellos es el que tiene como protagonistas a Emiliano Pinsón, el reconocido periodista deportivo que en 2021 fue diagnosticado con Parkinson.

Te recomendamos: Martín Fierro de Radio 2024: uno por uno, todos los ganadores de la gala

Tras conocer que padece la enfermedad, y lejos de bajar los brazos, el periodista deportivo decidió pelearla. En medio de su valiente lucha, este domingo ganó un Martín Fierro de radio como “Mejor comentarista deportivo” y se llevó la ovación más grande de la noche en el Salón Ocre de La Rural.

“Hace tres años y medio me diagnosticaron Parkinson. Tuve mucho miedo en decirlo, no me animaba, tenía vergüenza, y, sin embargo, hubo gente de la radio que me dijo: ‘Te queremos en un programa a la mañana’”, señaló con gratitud. Y siguió: “No es fácil dejar que te aten los cordones o te corten la comida. Al principio me daba vergüenza, pero luego entendí que mi vida tenía que ser así”. En el mismo sentido, aseguró que “del Parkinson no se sale solo, se sale con gente, con amigos, con oyentes, con televidentes, con la fuerza que me dan salgo para adelante”.

“No soy valiente, quiero vivir, por eso avanzo, porque el pasado es algo que no puedo arreglar, el futuro no depende de mí sino del ahora, y mi ahora es ser un tipo feliz. Estoy enfermo, soy un tipo feliz y avanzo. Es lo que les pido a todos ustedes, que piensen en el hoy, no tanto en lo que pasó y digan un: ‘Te quiero’, porque el amor sana”, sostuvo.

Sus palabras calaron hondo en la noche que galardonó a la AM y la FM. Tan es así que, al bajar del escenario, varios colegas se acercaron a saludarlo; entre ellos, la periodista Sofía Martínez, con quien Emiliano compartió la terna a Comentarista Deportivo. “Perdí mi terna, pero la ganó el gran Emi Pinsón”, celebró la integrante de Perros de la Calle (Urbana Play).