La sospecha del hermano de Loan: “Es raro que se haya ido caminando”

El joven contó que su hermano no tenía clases el día que desapareció por un problema en el colegio y reveló que su papá no lo quería llevar a lo de su abuela.

Mariano Danilo Peña, hermano del nene de cinco años desaparecido en Corrientes, dijo que "es raro que Loan se haya ido caminando" hasta el campo en el que se continúa la búsqueda y se refirió a la relación que mantiene con su tío, quien está demorado.

“Es muy lejos para que haya venido hasta acá caminando. Otras personas adultas vinieron caminando desde lo de mi abuela y terminaron ampollados", explicó.

El joven contó que su hermano no tenía clases el día que desapareció por un problema en el colegio y reveló que su papá no lo quería llevar a lo de su abuela: "El quería ir ahí y le insistió tanto que lo llevó".

Con respecto a la relación que mantiene con su tío, explicó: “Yo tengo poca relación con mi tío. Lo veía siempre por calle y siempre nos saludábamos".

A su vez, se refirió a la pareja que también está demorada: “A las otras personas las conozco de vista, nunca tuvimos un trato ni nada por el estilo, ni siquiera compartimos mesa en algún lugar".

“No es común que hayan ido a comer a lo de mi abuela. Es la primera vez que yo sé que fueron”, dijo el hombre.

Por último, habló del trato que tuvo con su tío cuando comenzaron a buscar a Loan: “No tuve contacto con mi tío, ni en ese momento ni ahora. Él no me saludó, ni me miró, ni me dijo nada. No tenemos diálogo”.