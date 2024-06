Santiago del Moro habló de los polémicos dichos de Furia sobre las personas con VIH

El conductor del reality opinó sobre las repercusiones que generaron varias de las declaraciones de la instructora deportiva.

Hace unos días, Juliana “Furia” Scaglione hizo declaraciones muy polémicas sobre las personas con VIH solo para criticar a la novia de Martín Ku. “Ella conectó con toda la casa, pero conmigo no. ¿Yo qué tengo, HIV (por la sigla en inglés)? ¿Tengo olor a m...?”, preguntó, con sarcasmo.

El repudiable dicho generó una repercusión gigante en las redes. Tanto que la Fundación Huésped emitió un comunicado en el cual llamó a “romper con los prejuicios y la estigmatización”. Frente a esto, Santiago del Moro habló sobre el tema en una charla que tuvo con una influencer durante los Premios Martín Fierro a la Radio.

“¿Qué tenés para decir de Furia, que es un personaje muy controversial y que en las últimas horas hizo declaraciones muy fuertes hablando mal de la gente que tiene VIH”, preguntó La Criti en un video que se viralizó.

“Sí, yo creo que más allá de las barbaridades que puede decir cualquier participante, no solamente ella, hay un montón de cosas cancelables que se han dicho, cosas poco felices. Pero me parece que ellos están viviendo ahí hace siete meses”, comentó.



El conductor, además, amplió su opinión. “Cualquiera de nosotros en todo ese tiempo puede decir cosas viviendo. De hecho, creo que mucha gente las dice. Y sí, está mal. Las dijo y seguramente el día que salga va a pedir perdón, pero no creo que ella piense eso”, remarcó.