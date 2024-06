Condenaron a 16 años de prisión a José Alperovich por abuso sexual a su sobrina

El tres veces gobernador de Tucumán y ex senador fue declarado culpable por el juez Juan Ramos Padilla.

José Alperovich (69) fue condenado a 16 años de prisió durante el juicio oral en su contra por abusar sexualmente de su sobrina y ex colaboradora. Ese es el veredicto que Tribunal Oral N° 29 dio a conocer esta noche contra del ex gobernador de Tucumán y ex senador desde febrero. Los nueve hechos que denunció la víctima ocurrieron entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018.

Más temprano, Alperovich tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras antes del fallo pero decidió no hacerlo. "No voy a hacer uso de la palabra, señor juez", dijo el tres veces gobernador tucumano, que sorprendió al no volver a hablar en el último momento del juicio en su contra por abuso sexual.

El ex senador llegó y se fue rodeado de sus cuatro hijos. Dejó el edificio de la calle Paraguay al 1.500 a la espera del veredicto que Ramos Padilla fijó para las 20 de este martes. “¡Queremos pasar, queremos salir!”, gritaba Daniel Alperovich, encabezando el scrum que significó la salida de la pequeña sala de audiencias del Tribunal Oral N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

La sala de audiencias estallaba de personas que, después de casi cinco meses de juicio, esperaban conocer la decisión del tribunal. Ramos Padilla pidió siete horas para deliberar y dar a conocer su decisión final.

Cuatro años y medio pasaron desde que el caso irrumpió en la política nacional. Con un mensaje desgarrador, una mujer hacía una acusación gravísima: había sido víctima -contaba- de múltiples abusos sexuales en Tucumán y Buenos Aires.

El ahora condenado para ese entonces era senador y nunca renunció a su cargo ni su espacio político se lo exigió. Cumplió sus cuatro años de mandato popular para hacer uso de sus fueros e intentó por todos los medios que la causa tramitara en Tucumán, cuna de su poder.

De acuerdo a la denuncia que ahora la Justicia convalidó, los abusos ocurrieron en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Alperovich y la víctima, de la que se preserva su identidad para resguardarla, viajaban para cumplir sus labores en el Congreso Nacional.

Por eso, con la intervención de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres, a cargo de Mariela Labozzetta, y el fiscal Santiago Vismara, la causa pudo salir de la provincia y se desarrolló en la Justicia nacional.

El juicio empezó el 5 de febrero y pasaron docenas de testigos en audiencias semanales. Declaró Alperovich (69), durante más de ocho horas, también su hija Sara y todo el equipo de campaña que estaba en la "mesa chica" de la que participaba la denunciante y el imputado.

"Yo no abusé de ella, eso es una mentira. Yo soy un hombre de 70 años", sostuvo sobre la denuncia de la mujer, que es hija de un primo hermano suyo. "Son títulos que se ponen, dicen que es mi sobrina pero ella nunca me dijo tío y yo nunca le dije sobrina", añadió.

Hubo tres pedidos del fiscal de juicio, Sandro Abraldes, y de los abogados querellantes, Pablo Rovatti y Carolina Cymerman, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN), para que tres testigos fueran imputados por falso testimonio.