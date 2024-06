Javier Milei sobre los detenidos en la represión del Congreso: "Tienen que estar todos encerrados"

El mandatario justificó la represión en el Congreso y las detenciones de casi una treintena de personas.

El presidente Javier Milei justificó la represión en el Congreso y las detenciones de casi una treintena de personas el miércoles de la semana pasada durante el debate de la Ley Bases y el Paquete Fiscal por parte del Senado y aseguró que "tienen que estar todos encerrados". "Nosotros estamos a favor de que la gente se manifieste, pero eso no quiere decir que tienen que estar rompiendo la ciudad o la plaza y vandalizando negocios. Violencia no: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", advirtió Milei, parafraseando a Juan Domingo Perón, en una entrevista con TN. "No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos y, como consecuencia de eso, el que las hace las paga. Tienen que estar todos encerrados por haber cometido delitos. Romper la ciudad no puede ser gratis", agregó. El mandatario consideró que "el kirchnerismo está intentando hacer un golpe desde el primer momento" y acusó a ese espacio político de estar integrado por "personas con intenciones golpistas y con abstinencia de poder". Además, señaló que al expresidente Mauricio Macri "también le tiraron 14 toneladas de piedra". "El problema de estos muchachos es que están viendo que está funcionando. Y, si funciona, no vuelven más", afirmó Milei. Respecto de las versiones que señalan casos de detenciones 'al voleo', el Presidente las minimizó. "Siempre dicen lo mismo. Si vas a la cárcel, está llena de inocentes", ironizó.