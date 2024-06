El conductor habló por primera vez sobre el tema y aseguró que nunca lo denunciaron ante la Justicia.

Roberto Pettinato enfrentó las acusaciones de acoso en su contra por parte de varias mujeres del medio y fue categórico.

Meses atrás, Fernanda Iglesias reavivó la polémica al revelar fuertes detalles del calvario que vivió con el conductor y ahora, por primera vez, él habló al respecto.

Pettinato dialogó con Nancy Duré para Socios del Espectáculo y consultado por el tema de las acusaciones, expresó: "No hubo denuncias nunca, una cosa es señalar y acusar y otra es denunciar. Estuve años parado en tribunales parado a ver dónde están las denuncias".

"Me hubiera gustado que me denuncien para que se compruebe qué carajo pasó. Yo trabajé con miles de personas en 25 años de televisión, hay algunos que me quieren y otros no. El hombre y la mujer, se sigue relacionando de la misma manera que antes, lamentablemente", siguió.

"A las mujeres que llamé, lo saben y no lo dicen. No pego una, ni llamándote...", cerró filoso Roberto Pettinato, sin mencionar a ninguna de las comunicadoras que lo acusaron.