Sydney Sweeney subió una foto mirando una serie a través de una página pirata

En los últimos días, la actriz estadounidense, Sydney Sweeney, subió una foto de una serie y generó revuelo en las redes sociales.

Sydney Sweeney, es conocida por sus papeles en la serie dramática de HBO, Euphoria (2019-presente) y la primera temporada de la serie de antología The White Lotus (2021), que le valió nominaciones a dos premios Primetime Emmy. Además, apareció en la película dirigida por Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

En 2023, interpretó a Reality Winner en la película dramática Reality y protagonizó la comedia romántica Anyone but You. En durante este año, estrenó la película de superhéroes Madame Web y produjo y protagonizó la película de terror Immaculate.

En los últimos días, Sweeney posteó una foto mirando La Ley y el Orden: Organización Criminal. La producción que recientemente estrenó su temporada 4. Lo que llamó la atención es que la actriz la estaba mirando de manera ilegal, a través de una página pirata.

Aunque los fans solo atinaron a realizar comentarios graciosos: “Al igual que los mortales, ella lo sabe”, “Mi sueño es ver La Ley y el Orden junto a Sydney Sweeney en el servidor pirata de su preferencia”, “Sydney Sweeney viendo la Ley y el Orden en una página pirata y ustedes luego no quieren usar torrent”, señalaron algunos usuarios en diversas redes sociales.

Sydney Sweeney