Furia apareció con el muñeco de un bebé en brazos en “Gran Hermano” y dejó a todos en shock

La última eliminada del reality estuvo cara a cara con los analistas y no se calló nada. Además, le lanzó varios dardos a “Los bros”.

Este miércoles por la noche, Juliana “Furia” Scaglione estuvo en un mano a mano con Santiago del Moro tras su eliminación de la casa de Gran Hermano (Telefe) y sorprendió a todos al aparecer con el muñeco de un bebé en brazos.

“He venido con mis niños y he traído a mi bebé”, dijo. Luego, explicó a quiénes representaba ese muñeco: “Este es el niño Bauti y el niño Nico que los he cuidado”.

En ese momento, todos los analistas se rieron y ella pidió “un aplauso por favor”.

En otro momento del cara a cara con el conductor y los analistas, le preguntaron a la actriz doble de riesgo sobre sus comentarios cancelables y ella fue contundente.

“Era un chiste”, lanzó.