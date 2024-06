De la “peor cita de su vida” a elegirse todos los días: Jimena Barón celebró 3 años de novia con un emotivo posteo

La cantante recordó cómo nació su historia de amor con Matías Palleiro y mostró el romántico obsequio con el que renovaron el vínculo.

El amor abunda en la vida de Jimena Barón y así lo documenta la cantante en sus redes sociales. No solo en relación con su hijo Momo, a quien acompañó recientemente a una escuela de surf en Brasil, sino también gracias al buen momento que atraviesa con su novio, Matías Palleiro. En ese marco, la intérprete de “La Cobra” celebró su tercer aniversario con un posteo que enterneció y causó carcajadas entre sus seguidores, de su habitual estilo irónico.

La cantante comenzó rememorando la primera salida, que no auguraba esta actualidad: “Tal vez la peor cita que tuve, me hablabas poco, casi que te hice una entrevista. Llegó el momento de pedir comida y me contaste que no comías casi nada, solo carne, papa, arroz y verduras prácticamente ninguna. Dios mío. Ok”, contó para poner en contexto.

Pero aquello solo fue el primer paso, y todo parecía empeorar: “Le intento poner onda, ¿pedimos tragos? ‘Yo me tomo solamente uno porque en un rato me tengo que ir a hacer una resonancia magnética’, me dijiste. Eran las 10 de la noche. Yo no lo podía creer. Me dejaste en casa, yo me había medio disfrazado de oficinista porque me di cuenta de que eras muy formal y prefería encajar rápido”, rememoró, y expuso sus sensaciones de una salida de junio, de hace tres años. “Di por hecho que la noche quedaba ahí, en el formalismo absoluto, vos yéndote a tu resonancia y yo de mal humor sola en casa. Insólito. ¿Para qué vine?”.

Pero sucedió algo inesperado: “Te saludo ya medio mala onda en el auto y me besás inesperadamente. Yo, que prendo más rápido que un fósforo, agarro viaje feliz y pienso: ‘Ya fue, este pibe no va a hacerse la resonancia’”. Pero otra vez el destino cambió de frente: “Frenás la pasión y me decís: ‘Bueno, che, me tengo que ir’. Subo a casa odiándote, recaliente en todo sentido. Fracaso absoluto. Esto no va a funcionar”. La sentencia pareció inapelable: “Tal vez fue la peor cita que tuve. Sí”.

Pero está claro que, por más que haya sido un encuentro fallido, algo se encendió en aquel restaurante. “Tres años más tarde andamos festejando nuevamente nuestro aniversario, celebrando que la vida nos cruzó y que a pesar de no necesitarnos, porque nuestras vidas ya eran relindas, elegimos estar juntos, ¿Será esa la clave?”, se preguntó la actriz, y ponderó a su novio como “el compañero más divertido, bueno, sano, leal, aventurero y lindo que existe”.

“Espero que la vida nos traiga todo lo que queremos, juntos y separados, que tal vez esa también es la clave. Gracias Q por ser tan malo en las primeras citas que afortunadamente para mí te han dejado tan soltero, guapo y disponible. Gracias Dios, que leíste la carta. Por muchos, muchos años y aventuras y todo, mi cookie conviviente del amor. Felices 3 años”, cerró Barón en esa misma publicación. También le sumó las cadenitas que le regaló por este nuevo año juntos, las cuales tienen sus inicias y la fecha del comienzo de su noviazgo.

Y, como detalle para sus seguidores, la artista hizo alusión a los hábitos alimenticios que Palleiro le comentó en esa primera salida. “Posdata: hoy Q come casi todo, verduras incluidas. La felicidad es total”, reveló.