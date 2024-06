Quejas sobre el campo de juego ponen en estado de alarma a la Selección Argentina

Los jugadores de la Albiceleste se quejaron por el estado del campo de juego del Mercedes-Benz Stadium tras la victoria ante Canadá.

La Selección Argentina comenzó su camino en la Copa América 2024 con una sólida victoria por 2-0 ante Canadá, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Sin embargo, el triunfo se vio empañado por las críticas de los jugadores sobre el estado del campo de juego. El estadio, casa del Atlanta United, cambió su césped sintético por natural hace menos de una semana, lo que afectó el rendimiento del equipo.

El entrenador Lionel Scaloni expresó su descontento en la conferencia de prensa. "Hace siete meses que sabemos que jugamos acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno. No es una excusa, el estadio es hermoso y con césped sintético debe ser espectacular, pero con el de hoy no está apta para este tipo de jugadores", señaló. Lionel Messi, Dibu Martínez y Cuti Romero compartieron la misma preocupación.

Esta situación genera alarma para el próximo compromiso de Argentina contra Chile, que se jugará el martes 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este estadio, que será sede de la final del Mundial 2026, también cambió recientemente su césped sintético por natural para la Copa América.

El MetLife Stadium ha sido objeto de críticas anteriormente. En una encuesta anónima realizada por The Athletic en noviembre de 2023, los jugadores de la NFL lo eligieron como el peor campo de la liga, debido a las graves lesiones sufridas por varios jugadores, incluido Aaron Rodgers, quarterback de los Jets.

En las últimas semanas, el estadio ha albergado varios conciertos, como los de George Strait y los Rolling Stones, lo que podría haber afectado aún más el estado del césped. En la Copa América, además del encuentro entre Argentina y Chile, el MetLife Stadium recibirá el partido entre Uruguay y Bolivia y una de las semifinales.

La Selección Argentina espera que el estado del campo no afecte su rendimiento en los próximos partidos, mientras busca su tercer título continental consecutivo.