"Que me devuelvan a Loan", el desgarrador pedido de su padre en la marcha por su aparición

El pueblo de 9 de julio se movilizó esta noche para pedir la aparición de Loan Peña. Su papá cuestionó al comisario local, Walter Maciel, hoy detenido por su presunta conexión con la desaparición del menor.

Una nueva marcha por la aparición de Loan se realiza este sábado a la noche en 9 de julio, el pueblo del menor de 5 años. Su papá, José Peña, pidió "que aparezca Loan" y contó que el comisario de la policía local, Walter Maciel, hoy detenido, les pidió en los primeros días de la búsqueda que no se movilicen. "Buscando tierra, agua, cielo, todo, y no podíamos encontrar. A la última tuvimos que reventar todo ¿o no?", dijo José Peña a C5N, mientras las personas concentradas en el pueblo cantaban "queremos a Loan" y "justifica federal". Peña, un hombre de pocas palabras, estaba en la marcha, con una bandera en sus manos, pidiendo por su hijo desaparecido. Peña afirmó "estamos conformes con la investigación" que se está llevando ahora y que ordenó la detención de seis personas, entre ellas la del comisario Maciel y la ahora exfuncionario municipal Victoria Caillava. También contó Peña que el comisario Maciel le sacó el celular a la mamá de Loan a poco de suceder la desaparición del menor y, todavía, no se le fue devuelto. Su mujer, conmovida, no pudo estar mucho en la marcha y tuvo que irse del lugar. El cronista de televisión lo preguntó cómo hacía para seguir buscando a su hijo. "De algún lado tengo que sacar fuerzas porque si nos quedamos", dijo Peña, serio, como aún schokeado por lo que está viviendo pero con la esperanza de que vuelva Loan.