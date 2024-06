Mitre empató sin goles con San Telmo y volvió a sumar de visitante

El Aurinegro igualó 0-0 ante el Candombero por la fecha 20 de la Primera Nacional.

Tras el parate del fin de semana pasado, Mitre volvió al ruedo en la Primera Nacional con un empate sin goles en su visita a San Telmo.

El encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Zona B fue de trámite parejo, con un elenco aurinegro que buscó pero que no pudo lograr el desnivel en el marcador.

La igualdad en la Isla Maciel le permite a Mitre volver a sumar en condición de visitante, ya que venía de empatar 1-1 con Chaco For Ever fuera de casa.

El equipo dirigido por Mario Sciaqua quedó con 24 puntos en la tabla en una posición expectante cerca de la zona de Reducido.

Además, Mitre encadena cinco partidos sin derrotas en el torneo, seis si se tiene en cuenta el triunfo ante Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina.

En la próxima fecha, el Aurinegro recibirá a Atlético de Rafaela el domingo desde las 16.