Increíble: un salteño sufrió el robo de sus brazos ortopédicos

El hombre denunció que desconocidos le robaron una valija cuando estaba parado en un semáforo de la ciudad de General Güemes.

Ramiro Rodríguez de 40 años, vecino de la ciudad de Salta, sufrió el robo de un par de prótesis de los antebrazos de sus dos miembros superiores, mientras se encontraba a bordo de una camioneta junto a su señora, esperando a los semáforos de la ciudad de Gral. Güemes.



La demora para superar el sistema de semáforos, en los que se conoce como el cruce entre la ruta nacional 34 y la ruta provincial 11, es considerable, tiempo que es aún mayor en fechas con feriados largos, debido al considerable incremento en el tránsito vehicular, que se desplaza por la ruta 34. "El feriado del jueves 20, estábamos detenidos esperando por el cambio del semáforo, cuando se nos acercaron varios limpiavidrios, solicitando una ayuda monetaria a cambio de limpiarnos el parabrisas. Eran muchos, no sé si cinco o seis, luego seguimos viaje hacia Salta. Cuando llegamos a nuestro departamento en Parque Gral. Belgrano, nos dimos con la novedad de que nos faltaba una valija y la mochila donde guardaba las prótesis", manifestó Ramiro, quién padece de una discapacidad, provocada por un accidente de trabajo debido a un golpe de corriente de alta tensión, que le quemó los brazos. Sufrió la amputación de ambos antebrazos por debajo del codo. La ART se hizo cargo de la compra de dos prótesis muy costosas con tecnología alemana, que le permiten girar la muñeca, abrir y cerrar el puño y mover los dedos. "Esas prótesis me brindan la posibilidad llevar una vida con cierta independencia, puedo realizar las tareas básicas como alimentarme, abrir una puerta, vestirme. Sin ella no puedo hacer nada, ahora dependo completamente de mi esposa", explicó el damnificado.

Ramiro, precisa El Tribuno de Salta, está muy seguro que el robo se produjo en las intersecciones de los semáforos de Güemes, debido a que fue en el único lugar donde pararon, después de haber colocado las valijas y la mochila en la caja de la camioneta Toyota sin cobertor. La denuncia del robo, la realizó en una comisaría de Salta con jurisdicción en las cercanías a su domicilio. En la jornada del viernes, regresó a Güemes para realizar la denuncia en la Unidad Regional 7, obteniendo el compromiso por parte de la Brigada de Investigaciones, de iniciar una investigación de lo sucedido e intentar recuperar las prótesis.