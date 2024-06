Del corset a la sastrería: Anne Hathaway marcó tendencia en una sesión de moda

Con lujosas piezas de Dolce & Gabbana y Maison Margiela, la actriz se mostró impactante para la revista “V Magazine”.

Aunque está instalada como estrella de Hollywood hace varias décadas, Anne Hathaway mantiene intacto el efecto sorpresa y la capacidad de seguir reinventándose. Musa de firmas de lujo como Versace -que hace unos meses la convocó para la campaña Icons- demostró en una sesión de fotos que es capaz de sumar todas las tendencias y lucir a la perfección con todo.

Sastrería y corset: las dos versiones de Anne Hathaway

La prueba de que Anne Hathaway es un ícono de moda es la sesión de fotos que hizo para V Magazine hace algunas semanas. En una primera imagen, sacó a relucir su costado elegante y serio, intelectual, con un majestuoso equipo de sastrería negro de Dolce & Gabbana, combinado con una camisa blanca y stilettos.

¿Lo más llamativo de la apuesta? Llevó un peinado recogido que simula un corte muy corto, con raya al costado y volumen en el frente. Además, el beauty look se complementó con un maquillaje muy sutil con apenas un poco de rubor en las mejillas y labios al natural.

En contraposición, para la otra de las fotos usó un look impactante de estética romántica y siluetas dramáticas. ¿Los detalles? Llevó un conjunto de corset color nude, falda voluminosa de encaje floral negro y una extravagante chaqueta blanca de mangas abullonadas adornada con apliques textiles negros con roturas. Todas las prendas son de la casa francesa Mansion Margiela.

Los complementos, al tono con la vestimenta, también tomaron protagonismo: un par de guantes de encaje negro, un tocado a juego con el abrigo, medias negras rotas y stilettos negros con pedrería plateada brillante. ¿El detalle final? Un collar de eslabones plateados de la casa de alta joyería Bulgari, una de las firmas de las que la actriz es cara.

Anne Hathaway y su vínculo con la moda

En la entrevista que concedió a la revista, la actriz habló sobre el detrás de escena de la producción de moda. “Al conceptualizar la sesión con Stephen Gan, fundador y director creativo de V, mencioné cuánto amo la ropa masculina y cómo me atrae el lenguaje visual de lo masculino/femenino. Y la sesión surgió a partir de ahí”.

Más allá de todo, la estrella admitió que no se siente una “persona de la moda”. “Me veo más como una invitada. He estudiado, pero de manera informal. Soy consciente de la historia. Me encanta la fotografía de moda. Pero primero soy actriz”, aseguró.