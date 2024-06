“No está bien de la cabeza”: un ex Gran Hermano fulminó a “Furia” Scaglione

Maxi Guidici contó cómo es el protocolo cuando los participantes abandonan la casa, y se refirió al polémico comportamiento de la joven durante el juego.

Está claro que si bien Juliana Furia Scaglione ya no podrá ganar Gran Hermano (Telefe), no hay duda alguna de que es el personaje que todos recordarán de la actual edición. Su violencia verbal y sus particulares modales dieron, y siguen dando, que hablar. Así, este viernes, fue el ex hermanito Maxi Guidici quien se refirió a la polémica jugadora.

“Salió el martes, todavía está sin celular. Está aislada, creo que solamente ve a la hermana. No la dejan salir, ayer se escapó varias veces y ahora pareciera que la cambiaron de hotel”, comenzó contando Yanina Latorre en LAM (América TV) para luego saludar desde el móvil al exjugador cordobés, que tras su paso por el reality intentó quitarse la vida.

Lo cierto es que luego de que Guidici detallase cómo es el protocolo que maneja la producción de Gran Hermano cuando los participantes dejan la casa, deslizó que probablemente con Furia se manejasen de una manera distinta.

“Es un caso demasiado especial. Esta chica es un peligro para todo el mundo y ahora después del programa maneja una masa de gente a la que le trasmitió manejar la cosas con violencia”, opinó el ex GH2022.

“Es una locura lo que está pasando, yo no sé cómo la están tratando pero obviamente va a tener un tratamiento distinto a todo el resto porque es una chica que no está bien de la cabeza y que no es igual al resto”, disparó sin filtro sobre la entrenadora que durante casi siete meses hizo gala al cien por ciento de su apodo.

“Eso que le da su personalidad y que contagió a mucha gente es una navaja de doble filo, incluso para la producción también”, concluyó sin dudar Guidici quien tras la ebullición mediática optó por regresar a su Córdoba natal y seguir trabajando en el hostel familiar.