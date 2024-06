Elecciones en Río Cuarto: candidato oficialista De Rivas ganó con apoyo de Llaryora pese a PJ dividido

En las primeras elecciones desde el comienzo de la era Milei, el candidato oficialista se quedó con el 37,15% de los votos. La Libertad Avanza no presentó candidatos.

Guillermo De Rivas, el candidato del oficialismo, se quedó por amplio margen con las elecciones a la intendencia de Río Cuarto, Córdoba. Con el apoyo del gobernador de la provincia Martín Llaryora, logró imponerse ante el radical Gonzalo Parodi y a la otra postulante del PJ, Adriana Nazario. Nazario, última pareja de José Manuel de la Sota, tensionó al peronismo al presentar su lista. No obstante, pese a la amenaza que representaba para el PJ una división de votos, el oficialismo (provincial y municipal) logró retener la intendencia de la segunda ciudad de la provincia. Con todas las mesas escrutadas, De Rivas (Hacemos por Río Cuarto) se llevó el 37,15% de los votos, mientras que Parodi, de Primero Río Cuarto, quedó en segunda posición con el 24,29%. Adriana Nazario, de La Fuerza del Imperio del Sur, cosechó el 21,18%. En las primeras elecciones desde el comienzo de la gestión a nivel nacional de Javier Milei, el candidato del Partido Libertario, Mario Lamberghini, alcanzó apenas el 5% de los votos. No obstante, La Libertad Avanza decidió no participar de la contienda ante las dificultades de encontrar un representante competitivo. En total, fueron 10 los candidatos para suceder a Juan Manuel Llamosas, de Hacemos por Córdoba, actual intendente y, por el momento, el elegido sería el candidato del mismo espacio, que es una de las fracciones del Partido Justicialista. De las 138.880 personas habilitadas para votar, sólo se presentó el 55,68% del padrón. La votación se realizó mediante Boleta Única, permitiendo a los electores marcar un casillero completo o seleccionar los candidatos individualmente a manera de corte de boleta. Tras su triunfo en los comicios, De Rivas demostró su alegría por el resultado electoral y celebró: "Ha sido un día muy lindo. A partir de hoy empieza la responsabilidad más grande de mi vida y lo importante es hacer un equipo, con el gobernador y cumplir con los desafíos, además de sentarme con todos y tomar ideas". "Probablemente los otros candidatos tenían ideas superadoras a nuestras y las tomaremos porque lo más importante es que las personas de Río Cuarto estén mejor, ese será mi desafío. Ojalá que esté a la altura y sea digno de ser intendente de esta ciudad", agregó en esta línea. "Felicitaciones Guillermo De Rivas por el triunfo electoral en Río Cuarto. El imperio del sur, la Capital Alterna provincial, tendrá un gran intendente. Extiendo mi saludo al resto de los candidatos quienes junto a los vecinos protagonizaron hoy una jornada de compromiso democrático", destacó por su parte Martín Llaryora. La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, también festejó el resultado en la ciudad del sur de la provincia, al señalar que "este resultado es un claro reflejo de la confianza y el respaldo de los riocuartenses a una gestión y un proyecto de ciudad que no se detiene".