"El Gobierno aspira a hacer un nuevo plan con el FMI, pero para eso tiene que salir la Ley Bases"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria para Radio Panorama.

En el inicio de la semana y tras el receso por el fin de semana extra largo, el especialista en política y economía Osvaldo Granados, dejó algunas consideraciones de la actualidad del país y su futuro inmediato en el aspecto financiero, en su columna diaria para Radio Panorama.

En primer término se preguntó si este mes se romperán dos invictos: Uno de ellos el de la inflación que venía bajando. El otro, el del superavit.

"¿La industria y la construcción tocaron piso o es más profundo de lo que se pensaba?" se preguntó el especialista y mencionó que durante todo el fin de semana se habló que el Fondo Monetario Internacional "dice que el dólar está atrasado en un 30% pero hay que leer todo el informe, no por partes. Una parte dice que 'todo esto siempre y cuando esas medidas no impliquen riesgos para el programa de bajar la inflación' (...) En el fondo están haciendo lobby para los exportadores agrícolas -que no liquidan- y que son muy fuertes y tiene mucha espalda".

"La película sigue en julio, si demoran el pago a Camessa y por ahí el superavit se mantiene. Con el FMI aspiran a hacer un nuevo plan, pero para eso tiene que salir primero la Ley Bases", anticipó.