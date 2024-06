Búsqueda de Loan: el Gobierno avala la hipótesis de "trata de personas" y se queja por la "falta de colaboración" local

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se mete de lleno en el caso Loan y viaja a Paraguay para pedir que enciendan el alerta para buscar al nene en ese país.

En la Casa Rosada sostienen que la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña está vinculada a una mafia dedicada a la "Trata de personas". En esa hipótesis trabaja la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que según pudo saber A24.com, cuestionó el accionar de la policía de la provincia de Corrientes, que tiene un comisario detenido por irregularidades en la investigación del caso, si no también por la "falta de colaboración de la justicia provincial". "Recién el domingo después de 10 días de la desaparición del pequeño, le permitieron a las fuerzas federales acceder al expediente para acelerar la investigación y colaborar con la búsqueda del niño de 5 años. Esperamos que la justicia de la provincia preste más colaboración", dijo una fuente de la Casa Rosada. En línea con las declaraciones del gobernador radical, Gustavo Valdés, en el entorno de Bullrich creen que el niño podría estar secuestrado en Paraguay o en otra provincia afuera de Corrientes, que podría ser Chaco. El caso generó tal grado de convulsión política y social que mostró distintas posturas en la Casa Rosada. Desde la Jefatura de Gabinete que comanda el exministro del interior, Guillermo Francos, aclararon a este portal que la responsabilidad de lo que sucede en las fronteras con el tráfico ilegal es un tema de seguridad nacional y de fuerzas federales como Gendarmería. Justamente por eso, Bullrich fue la primera funcionaria de Milei en salir a hablar del tema. La ministra Bullrich confirmó en declaraciones periodísticas que tiene previsto viajar este martes a Paraguay para participar de una convención de la Organización de Estados Americanos (OEA); el viaje no tenía en principio nada que ver con el caso de Loan, ya que fue organizado con anterioridad por el secretario general del organismo que nuclea a gobiernos de toda la región, Luis Almagro. En ese marco, las fuentes del Gobierno confirmaron que Bullrich aprovechará su viaje para pedir una reunión con su par del Gobierno de Paraguay y con las autoridades de la Policía de ese país, para solicitar que "enciendan el protocolo de alertas para buscar al nene", dijo a A24.com una fuente de la Casa Rosada al tanto de la situación. Esa es la hipótesis más firme que analiza el Gobierno nacional, que a través de fuentes del ministerio de Seguridad cuestiona a la Justicia de Corrientes por la poca colaboración en la investigación del caso, que ya es considerado un delito federal. Mientras el presidente Javier Milei seguía esta semana de gira por Europa que culminará este martes en República Checa para recibir un premio de una fundación liberal y un encuentro con el presidente, la desaparición de Loan, se convirtió este lunes en uno de los principales temas de preocupación en los pasillos de la Casa Rosada. Mientras la ministra de Seguridad, ponía a disposición de la búsqueda del niño a todas las fuerzas federales, y el domingo aumentaban los controles en zonas de frontera con Paraguay y otros países limítrofes, la Casa Rosada criticaban el inicio de la investigación e inconsistencias en el actuar de la justicia y la policía de la provincia. Sin embargo, cerca de Milei evitaron vincular el caso a un crimen vinculado al poder máximo de la provincia, como ocurrió en Chaco, con el caso de la joven Cecilia Strzyzowski. En la Casa Rosada no creen que el de Loan sea un crimen vinculado al poder de la provincia. El gobernador correntino, Gustavo Valdés iba a visitar este martes la Casa Rosada para firmar un convenio para el traspaso de obras públicas de nación a la provincia. Finalmente, se bajó del encuentro para poder quedarse en la provincia monitoreando la búsqueda del menor. En la Casa Rosada también se desligaron de cualquier tipo de vinculación con la funcionaria detenida de la municipalidad de 9 de julio, María Victoria Caillava. La mujer había sido vinculada por algunos medios como militante de la alianza Juntos por el Cambio y posteriormente con La Libertad Avanza, pero en la Casa Rosada desconocen que pertenezca al partido de Milei: "Nosotros no tenemos estructura política en las provincias del Interior, ni la conocíamos", dijo una fuente del Gobierno de Milei.