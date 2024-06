Scaloni mantiene la incógnita del equipo que pondrá ante Chile: “Va a ser parecido al del otro día”

El DT habló en la previa al encuentro y afirmó que está tarde le dirá a los jugadores la formación titular para el segundo encuentro que disputará la Albiceleste en el torneo.

La Selección Argentina enfrentará a Chile por la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024. Antes del partido, Lionel Scaloni habló en conferencia en la previa al partido que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el martes.

“El equipo ya lo tengo. Los jugadores no lo saben. Será parecido al otro día, veremos si hacemos un retoque”, confirmó Scaloni. Aunque confesó que esperará a la última práctica para definir la formación titular que jugará ante Chile.

El plantel se entrenará este lunes a partir de las 19 (horario argentino) y recién ahí terminará de confirmar las modificaciones con respecto a los futbolistas que salieron a la cancha a jugar contra Canadá. “Veremos si hacemos uno o dos cambios. En el último entrenamiento lo vamos a decidir”.

Las frases más destacadas de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa

• “Hay diferencias en los rivales, no todos juegan de la misma manera. Nuestro equipo juega en función de cómo le podemos hacer daño al rival. Buscaremos las mejores posibilidades para ganar el partido. Son rivales que juegan diferente”.

• “No lo vi (sobre el campo de juego). No mucho más, no quiero incidir en ese aspecto porque será igual para todos”.

• “Del campo de juego ya está, Nahuel (Molina) no va a decir nada”.

• “El equipo está bien. Siempre responde a las expectativas de cada partido”.

• “(Sobre Cristian Romero) Es joven todavía, tiene que seguir mejorando y tiene muchos partidos por jugar para ser considerado un líder. Es uno de los mejores centrales, estamos contentos y de a poco se ganará su lugar en la Selección. Es uno de los referentes del plantel”.

• “Tanto como Leo, Diego y Antonia, nuestros cocineros, también cumplen años. Yo sé lo complicado que es pasar un cumpleaños lejos de tu casa, tratamos de que esté alegre y feliz. Contento de tenerlo y esta noche soplaremos la vela y cortaremos la torta”.

• “Ya pasó, somos campeones del mundo, el fútbol sigue. De la final, con Chile, solo queda el estadio”.

• “Mañana es un partido de fútbol, que hemos jugado muchos de estas características, jugamos como tenemos que jugar. Los jugadores saben que tienen un límite que no puede pasar. Pero eso no quita que si el partido se presenta como contra Países Bajos, saben cómo tiene que reaccionar. No podemos dejar al equipo con 10 jugadores. Afrontaremos el partido como se dé”.

• “No sé quién va a jugar y cómo será el esquema. Nosotros vamos con lo mejor”.

• “La experiencia no creo que sea importante en estos casos. Lo importante es jugar bien y ganar. Me estoy enterando ahora que Chile tuvo problemas para viajar. Pero seguro no afecta al partido”.

• “Nosotros ponemos a los que mejor están para el equipo. Veremos qué pasa con el correr de los partidos”.

• “¿Qué le voy a regalar si tiene de todo? La verdad que no pensamos un regalo. A nosotros se nos pasó. Espero que desde la AFA hayan pensado algo. A la noche veremos”.

• “No podemos hablar más del campo de juego. Lo siento”.

• “Son opiniones (sobre el debate del Mundial y la Eurocopa). Hay que respetarlas. Más allá de lo que se diga, hay selecciones que animan y ganan en los mundiales”.

• “El equipo ya lo tengo. Ellos (los jugadores) no lo saben. Será parecido al otro día, veremos si hacemos un retoque”.

• “Veremos si hacemos uno o dos cambios. En el último entrenamiento lo vamos a decidir”.

• “Hubo una época, en 2019, que fue muy importante para este proceso. Por eso es fundamental confiar, porque al final da fruto”.

• “Messi está bien, entrenó todos los días normal”.

• “Me sentía identificado a la manera de jugar de Arturo Vidal”.

El probable equipo de la Selección Argentina para jugar con Chile sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María o Giovani Lo Celso o Nicolás González.