Ramiro Moyano y su llegada a Old Lions: “Tenemos un equipo muy aguerrido”

El León sumó un refuerzo de lujo para lo que resta del Súper 10 de rugby del NOA, quien fue presentado en las instalaciones del club tras su primera práctica.

Old Lions sacudió el rugby santiagueño con la incorporación del tucumano Ramiro Moyano, quien se sumó al equipo para disputar el Súper 10 del NOA. El exjugador de Los Pumas y con experiencia en equipos como Pampas XV y Jaguares expresó su entusiasmo por unirse al proyecto.

"Estoy con muchas ganas", afirmó Moyano. "Me tomé un tiempo después de la semifinal con Yacaré para acomodar la cabeza y cuando me invitaron, tanto Carlos como el presidente, para sumarme al proyecto, me pareció súper interesante. Venir y competir con el último campeón me da muchas expectativas".

Moyano destacó la calidad del equipo tras su primer entrenamiento. "Tenemos un equipo muy aguerrido con muchas variantes; ahora esperando con ansias el primer partido", comentó. "Vengo a aportar un poco de experiencia, ordenar un poco el fondo y tratar de ayudar a definir un poco más con los tres cuartos. El pack de forwards es muy fuerte, va bastante para adelante tanto en las formaciones fijas como en el suelto y si logramos engranar podemos ser bastante peligrosos por afuera también".

El experimentado wing también subrayó la importancia del nivel competitivo del Súper Rugby Américas. "El nivel del Súper Rugby Américas sirve para que los jugadores crezcan y para que cuando después vuelvan a los equipos, mejoren el nivel de las ligas del país", señaló.

Moyano espera debutar este fin de semana. "Ya presentaron todos los papeles, ojalá salga la aprobación, así este fin de semana pueda entrar a la cancha para aportar", concluyó.

La llegada de Moyano es un refuerzo significativo para Old Lions, que buscará defender su título en el exigente torneo regional del NOA.