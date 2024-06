Amenazó a su expareja con un cuchillo y prender fuego su casa junto a sus hijos: el estremecedor relato de la víctima

Una mujer del barrio Siglo XXI es víctima de violencia de género y contó a Noticiero 7 el horror que vivió junto a sus hijos el pasado viernes.

A tan solo una semana del doble femicidio ocurrido en Villa Hipólita, departamento Robles, una joven mujer del barrio Siglo XXI brindó un estremecedor relato sobre el calvario que vive a causa de graves hechos de violencia de género por parte de su expareja.

La víctima, cuya identidad fue reservada por su seguridad, en diálogo con Noticiero 7 contó el horror que vivió el pasado viernes junto a sus hijos, luego de que su expareja la agrediera y hasta incluso amenazarla con dos cuchillos.

“Volviamos de viaje y a la noche cuando estábamos acostados llegó mi ex pareja y nos amenazó a mi y a mis hijos”, comenzó con su relato.

“Es muy posesivo y agresivo, me sacó mi teléfono y comenzó a preguntarme quién me mandaba mensajes, me tiró al piso, me pegó y me ahorcó. Cuando quise apretar el botón antipánico él fue a la cocina y agarró un cuchillo y amenazó con hincarme el estomago”, contó.

Entre los horrorosos detalles de los hechos, el hombre, quien trabaja como carnicero, se encerró en el baño y comenzó a gritar que “yo no me voy a ir, hasta que no cometa lo que quiero hacer no me voy a ir, soy capaz de prender la cocina y prenderlos fuego”, precisó la víctima.

“Hace dos años que vengo con esto, pero el viernes llegó al punto de agredir hasta a mi hijo. El botón antipánico me lo dieron en mayo del año pasado y las dos veces que lo activé vinieron conocidos de él, y siempre me dice que a él no lo van a meter preso porque su familia tiene peso y tiene un hermano con conocidos fiscales”, indicó.

Para finalizar, la mujer pidió que la Justicia intervenga y que el hombre sea detenido: “Temo por la vida y por la de mis hijos, quiero que lo detengan”, cerró.