Así lo expresó entre lágrimas Sonia, madre de Carolina Ledesma, luego de que se le informara que los restos encontrados corresponden a Matías Loto.

Este martes por la noche la Justicia informó de manera oficial los resultados de los análisis de ADN realizados a los restos óseos encontrados. Los mismos arrojaron una coincidencia de un 99,9% con el ADN de Matías Loto.

Al salir de la audiencia, Sonia, madre de Carolina, habló con Noticiero 7 y entre lágrimas expresó: “Los resultados dan que los restos encontrados son de Loto, pero yo no quería ese resultado, yo quería justicia por ella. Se tenía que hacer justicia por mi hija”.

“Matías Loto ha destrozado mi vida. Ha arruinado a toda mi familia. Yo quería justicia por la muerte de mi hija y hoy no la tengo. Mi hija es una víctima más de un femicida que no pagó”, remarcó sumamente dolida y remarcó “yo no creo que esos restos sean de Loto. Por más que el informe diga lo contrario. No me dan un cuerpo, sólo me dan tres huesos, que yo no creo que sean de Loto”.

A su tiempo, Franklin Moyano, abogado querellante en la causa, indicó que se iban de la sesión “con un sabor amargo, enojados y tristes”.

“Se ha cotejado efectivamente que el ADN de la mamá de Matías Loto y el de los huesos analizados corresponden con el ADN de su hijo en un 99,9%”.

“Toda esta situación termina de una manera que no queríamos. Ojalá este caso, al menos, sirva para que otras mujeres nunca se llegue a esta situación”, sentenció Moyano.