Bélgica empató con Ucrania y sacó boleto a octavos de final de la Eurocopa

En un partido chato y sin diferencias que finalizó 0-0, el seleccionado belga logró la clasificación por diferencia de gol. Ucrania quedó eliminada en el Grupo E.

Bélgica no pasó del 0-0 contra Ucrania (eliminada) pero igualmente se aseguró la clasificación a octavos de final de la Eurocopa 2024. Teniendo en cuenta que Rumania y Eslovaquia igualaron 1-1 y en tanto en el Grupo E todos los equipos terminaron con 4 puntos, los belgas pasaron en el segundo lugar por diferencia de gol. Los rumanos quedaron como líderes, mientras que los eslovacos también accedieron a la próxima fase como uno de los mejores terceros.

La tensión y presión de estar jugándose todo pesó a lo largo de los 90 minutos en el Mercedes-Benz Stadium de Stuttgart, donde el juego brilló por su ausencia y se dio un partido sumamente trabado en el que cualquiera pudo haberse llevado la historia con una jugada aislada.

Salvo alguna aproximación de peligro, como fueron un puñado de acciones en la que Romelu Lukaku no pudo definir con certeza o a algún remate desde afuera de Ucrania sobre todo en el segundo tiempo, en el que no tuvo más opción que ir a buscarlo ante el empate simultáneo de Rumania y Eslovaquia, las chances de gol claras no tuvieron demasiado lugar.

En ese contexto de disputa y nerviosismo, los dirigidos por Roberto Martínez retrocedieron unos metros en el campo en los minutos finales y aguantaron el resultado que les permitió sacar el boleto a octavos en el segundo lugar del grupo por diferencia de gol. Ucrania, por su parte, fue la única eliminada de la zona E de la Eurocopa.