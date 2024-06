Jessica Alba confesó que casi deja la actuación por una incómoda experiencia

Sucedió durante "Los 4 Fantásticos y Silver Surfer". La actriz pensó que solo era una cara bonita en aquel momento, y el director no le hizo pensar lo contrario.

Había un momento en los 2000 en el que el cine de superhéroes todavía se estaba inventando. Hollywood trataba de adivinar qué funcionaba y qué no con películas de cómic que aún no se tomaban muy en serio a sí mismas. En esta época nació la saga de 'Los 4 Fantásticos', la que iba a ser otra de las grandes franquicias acabó únicamente con dos entregas debido a la mala crítica y una baja taquilla.

Para los intérpretes entrar en estas producciones era un riesgo. Aunque había historias de éxito como Tobey Maguire como Spider-Man o Hugh Jackman como Wolverine, el resto ponían su carrera en juego. Como un Ben Affleck que manchó durante años su carrera por culpa de Daredevil. Las actrices eran sobre todo las que tenían las que perder, que se lo pregunten en aquel momento a Halle Berry y su Catwoman o a Jessica Alba como Sue Storm.

Con una carrera muy prometedora detrás como una de las actrices más queridas de su generación, Alba también había lidiado toda su vida con la imagen que causaba su apariencia física. Su rol como Sue Storm era en cierto sentido revolucionario, ya que no había demasiados papeles principales femeninos en aquel momento, pero había algo que la hacía temer que estaba ahí solo por ser una cara bonita. Esos miedos fueron validados en la secuela de la película, como contó en una entrevista para ELLE Magazine.

"Recuerdo cuando estaba muriendo en 'Silver Surfer'. El director dijo algo como: 'Luce demasiado real. Demasiado doloroso. ¿Puedes ser más guapa cuando lloras?… No hagas eso con tu cara, déjala plana. Podemos poner lágrimas con CGI'. (…) Me hizo pensar, ¿No soy lo suficientemente buena? ¿Son mis instintos y emociones no los suficientemente buenos? ¿Lo odia tanto la gente que no quieren que sea una persona real?… Y entonces dije. A la mierda, ya no me importa esta industria".

Jessica Alba como Sue Storm en "Los 4 Fantásticos y Silver Surfer"

Este momento en la película caló en la intérprete que estuvo a punto de dejar su carrera por completo. En 2011, de hecho, fundó una empresa de cosméticos a la que, pese algunos baches, no le fue nada mal. Por lo que su carrera como actriz como fuente económica dejó de ser necesaria. Pese a todo Alba continuó trabajando y con el tiempo se ha reconciliado con esta época de su vida.

"No tengo más que buenos recuerdos. Me encantó interpretar a ese personaje. Siento que toda mi vida empezó de muchas maneras en ese momento. Conocí a mi compañero de vida, seguimos juntos, tenemos tres hijos. Tim Story, el director, sigue siendo uno de mis mejores amigos. Celebramos juntos la Nochevieja. Fue genial y ella era un personaje tan genial, inspirador y adelantado a su tiempo, diría yo, en el género. Y todavía no se ha visto a alguien que sea tan cariñosa y femenina, pero también una temible 'badass'. No he vuelto a ver esa combinación. Así que creo que sigue llenando este hermoso tipo de espacio o vacío en el universo Marvel".

Estas declaraciones se hicieron para el medio Comic Book Movies como parte de la promoción de su última película: 'Trigger Warning'. La cinta de acción de venganza es una vuelta a la actriz a los papeles protagonistas. Además de esto, la Alba protagonizará el drama de deportes 'Flash Before The Bang', aún sin fecha de estreno.