Lula da Silva dijo que Javier Milei tiene que disculparse con él y con Brasil

Con ironía, el presidente brasileño le pidió al mandatario argentino "que no intente gobernar el mundo".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que Javier Milei debe pedirle disculpas a él y a su país porque dijo "muchas tonterías". Fue cuando le preguntaron si había mantenido conversaciones por los prófugos bolsonaristas que están en la Argentina tras el intento de golpe de estado de enero en Brasil.

"No hablé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías, sólo quiero que se disculpe. Y Argentina es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil y Brasil es muy importante para Argentina y no es un presidente de la república quien va a crear una cizaña entre los dos países", afirmó en declaraciones al portal UOL.

"El pueblo brasileño y el argentino es mayor que los presidentes. Quieren vivir bien, quieren vivir en paz. Si el presidente de Argentina quiere gobernar Argentina, ya está bien. Que no intente gobernar el mundo", sostuvo.