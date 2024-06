Gena Rowlands, actriz de "Diario de una pasión", sufre Alzheimer

La actriz que interpretó en la película a Allie de adulta también tenía esa enfermedad. La noticia fue confirmada por su hijo, el director del largometraje.

La actriz Gena Rowlands, quien es una estrella reconocida en el cine mundial, tuvo un papel reconocido en “Diario de una pasión” donde interpretaba a Allie en una versión adulta y con Alzheimer, y su hijo confirmó en las últimas horas que transita esa enfermedad.

Nick Cassavetes, hijo de Rowlands y del director John Cassavetes, reveló la noticia con Entertaiment Weekly en el marco del aniversario Nº20 de la película. "Conseguí que mi madre interpretara a Allie, la mayor, y pasamos mucho tiempo hablando del Alzheimer y de querer ser auténticos con ella, y ahora, desde hace cinco años, tiene Alzheimer", expresó y sorprendió.

"Está en plena demencia. Y es una locura: nosotros lo vivimos, ella lo interpretó, y ahora nos toca a nosotros", contó Nick y explicó que tiene 93 años.

Hace un tiempo, Rowlands contó que fue difícil hacerlo: "Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que me hubiera animado a hacerla: es demasiado duro. Fue una película dura pero maravillosa".

La película está protagonizada por Rachel McAdams y Ryan Gosling, mientras que Gena interpretó a Allie de grande y James Garner a Noah de adulto.