El “Águila Norte Grande” y un metaverso de fútbol, las atracciones más concurridas en Smart City 2024

Con su tercera edición consecutiva en la provincia, el evento líder a nivel mundial convocó a santiagueños y turistas en el Forum Centro de Convenciones. Estaciones de realidad mixta, handy tracking y más.

Por Álvaro Cortez

Por tercer año consecutivo, Santiago del Estero es sede de Smart City Expo: un evento líder a nivel mundial que busca impulsar iniciativas que permitan acelerar la transición hacia distritos urbanos y rurales inteligentes, productivos, sustentables y centrados en las personas.

En esta edición, bajo el lema “Territorios que innovan, comunidades que se transforman”, el Forum Centro de Convenciones se convirtió en el escenario de múltiples propuestas donde santiagueños y turistas tienen la posibilidad de presenciar debates y exposiciones o experimentar, por ejemplo, el primer simulador de realidad virtual del norte argentino -fabricado por santiagueños- como así también un metaverso de fútbol, entre otras propuestas.

En un recorrido por las instalaciones de la ex Estación de Ferrocarriles Mitre, un equipo de Diario Panorama visitó dos estaciones de la Productora Imaginar, un proyecto creado e impulsado por jóvenes santiagueños que es furor.

Una de sus estaciones invita a experimentar la realidad virtual y mixta. En ella, las cámaras escanean el Forum, el cual se invierte y abre su techo para permitir el ingreso de elementos, con los cuales la gente puede jugar en ambos entornos.

“Se trata de intervenciones con animaciones, donde hay una nave espacial y una invasión de seres. Se mezcla entre lo virtual y lo real”, comentó Lucas Matteo a El Portal Líder de Información y agregó “cuando tienes el casco puesto parecería que no es así, porque ves lo mismo, hasta que se inicia la acción”.

Te recomendamos: "Desde Barcelona se ha proyectado esta idea del Smart City a las principales ciudades del mundo y hoy nos encuentra en Santiago del Estero"

Por su parte, en la estación de “handy tracking" grandes y pequeños tendrán la posibilidad de experimentar el trackeo de manos -con sus propias extremidades- en laboratorios lúdicos. Por último, Imaginar presentó el “Aguila Norte Grande”, un simulador con sincronización de movimientos donde “te subes arriba de un pájaro, te colocan el casco de realidad virtual y el comienza un vuelo por la costanera santiagueña hasta el Estadio Único `Madre de Ciudades`”.

Lucas Matteo, Productora Imaginar

Te recomendamos: Santiago do Rego: “Smart City es el evento líder de discusión del futuro de las ciudades”

“Smart City es un orgullo para la provincia y para nosotros que somos un rubro de la tecnología. La idea -a futuro- es promocionar todos los lugares turísticos del norte argentino y que se utilice como herramienta de promoción turística para exponer e invitar en las ferias internacionales”, cerró Matteo.

Sobre el Metaverso “Guardians of the Ball”

Otra de las estaciones visitadas por Diario Panorama, que también contó con gran convocatoria, fue la de Guardians of the Ball, un metaverso de fútbol que invita a experimentar el deporte desde otra perspectiva. “Puedes ponerte en la piel de un jugador o de un DT y vivir la previa y el post partido”, comentó Matías Amendala, referente de GOB.

“Hay mini juegos, hay exploración de distritos de leyendas, hay canchas y hasta galerías de arte”, reveló Amendala al ser consultado por el proyecto que presentan en la tercera edición de Smart City. En este sentido, también adelantó que es posible conocer sobre la vida de Maradona o la de Kempes y los principios de ambos.

Matías Amendala, GOB

Como parte de su exposición, GOB también ofrece recorridos por el Estadio Único “Madre de Ciudades” y la experiencia de ejecutar penales y, si juegas con amigos, un festejo en conjunto. “En el móvil o en la PC convencional solo se grita el gol y aquí, en cambio, puedes abrazar y celebrar de otro modo”, comentó Amendala.