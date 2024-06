Cómo está Messi tras la dolencia que sufrió en el partido ante Chile

La Pulga se mostró dolorido en el encuentro de anoche por la Copa América y preocupó a todos.

Aunque en principio había trascendido un posible estudio, Lionel Messi no se someterá a exámenes médicos este miércoles con la Selección Argentina tras sufrir una dolencia en el aductor de la pierna derecha que no le permitió estar al 100 por ciento durante la agónica victoria ante Chile por 1-0, en el marco de la segunda fecha de la Copa América 2024.

"Qué se yo... Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Veré cómo seguimos", admitió Messi en diálogo con TyC Sports en zona mixta.

A falta de tres días para el cierre de la fase de grupos contra la necesitada Perú en su Miami adoptiva, a esta altura es muy probable que el 10 sea preservado, ya que la Albiceleste se aseguró la clasificación y con un punto ganará la zona, independiemiente de lo que pase entre Canadá y Chile.

Además, reveló que no se sintió de la mejor manera los días previos al partido y eso también le pudo haber jugado una mala pasada ante Chile."Hace un par de días que vengo con dolor de garganta, con fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también", explicó Leo y agregó sobre la molestia: "No es algo viejo ni algo que traía, simplemente una contractura".

Por otro lado, el rosarino fue consultado sobre la posible rotación para el partido con Perú, teniendo en cuenta que ya la Selección Argentina tiene prácticamente asegurado el primer puesto: "Hoy dimos un paso importante para estar clasificados, pero son muchos partidos seguidos, muchos viajes, empezaremos a pensar en lo que se viene".

La imagen de Messi que preocupó a la Selección Argentina

Se jugaban 24 minutos del primer tiempo, cuando la Pulga se dio cuenta que algo no andaba bien, levantó la cabeza, miró hacia el banco de suplentes y le hizo señas al cuerpo técnico. Rápidamente lo atendieron: primero le aplicaron frío y después lo masajearon del otro lado de la línea de cal.

Si bien regresó rápidamente al campo de juego del MetLife Stadium de Nueva Jersey, que tampoco zafó de las críticas en la previa, el ex-Barcelona se quedó parado y elongó varias veces para recuperar estado físico en los siguientes avances de la Albiceleste.

"Todavía no hablé con Messi para saber cómo está", fue lo que respondió antes Lionel Scaloni en conferencia de prensa sobre el rosarino, que se estuvo entrenando normalidad luego de la dura patada que le propinó Moïse Bombito en el debut ante Canadá.

Lo cierto es que la vuelta de Messi en la Copa América 2024 estará sujeta a su evolución, respaldada por el parte médico oficial de la Selección Argentina. Un flashback de lo que le ocurrió en Inter Miami, donde atraviesa una temporada brava con las lesiones y molestias, que incluso lo privaron de algunos de los últimos amistosos con la Albiceleste.

Los problemas musculares de Messi en 2024 se remontan a marzo de este año, cuando una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha lo dejó fuera de la ida de los cuartos de final de la Concachampions ante Rayados, además de ser preservado con anterioridad por una sobrecarga.

Como consecuencia, el capitán de la Selección Argentina quedó desafectado de la lista de convocados para los compromisos contra El Salvador y Costa Rica, que se disputaron en Filadelfia y Los Ángeles, respectivamente. La idea fue que el delantero se quede en Miami para seguir recuperándose de su dolencia.

Un tiempo antes, el 21 de noviembre de 2023, Messi fue reemplazado por Ángel Di María en la histórica victoria ante Brasil por 1-1 en el Maracaná, por las Eliminatorias Sudamericanas, luego de las grandes muestras de dolor por una molestia en el aductor de su pierna derecha.

Aquella noche debió ser atendido en más de una oportunidad con masajes por parte del cuerpo médico del plantel. De hecho, al finalizar el primer tiempo se fue rápido al vestuario para intentar trabajar sobre la zona afectada.