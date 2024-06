Guillermo Francos se reunió con diputados radicales en vísperas del debate final de la ley Bases

Entre los participantes estuvo Rodrigo de Loredo, quien realizó declaraciones al salir del encuentro.

El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Guillermo Francos, mantuvo este miércoles una reunión con diputados del bloque de la Unión Cívica Radical, a pocas horas del debate final de la ley Bases en la Cámara de Diputados. Estuvieron presentes en el encuentro, Rodrigo De Loredo, Mario Pablo Cervi, Mariano Campero, Martin Arjol, Luis Picat, Roberto Sánchez, Gabriela Brouwer, Francisco Monti, Karina Banfi, Soledad Carrizo y Roxana Reyes. El diputado cordobés De Loredo realizó declaraciones luego de la reunión: ''Le manifestamos la preocupación de gobiernos justicialistas que vienen a sacarse fotos, a transaccionar sus votos, a conseguir recursos que después no coparticipan, a las gestiones que tienen adentro de sus distritos, que se va a comprometer a que eso se cumpla porque es la sana convivencia institucional y el verdadero federalismo, federalismo de municipios también, que no aplica el peronismo, que no tiene una vocación institucionalista''. Luego, en cuanto a la votación que se dará el jueves por la ley Bases, aseguró: ''Van a estar como estuvieron en enero, como estuvieron en la segunda oportunidad y como lo vamos a expresar el día de mañana también''. Y ante la cuestión sobre si pueden aparecer ''palos en la rueda'', declaró que ''siempre los hay porque hay una expresión de la política argentina que no está muy a gusto con el funcionamiento democrático. Esperemos que esta vez se recapacite de las diversas intentonas que han tenido en la calle con estrategias articuladas, porque articulan el afuera con el adentro, ya la conozco de memoria''. Agregó que ''cada vez que gobierna el peronismo, el peronismo ha ajustado los jubilados, ha acordado con el fondo, ha declarado default, no era faltado, estropicio por hacer desde el parlamento''. Y cerró: ''Y si yo les pregunto a ustedes que registren episodios de violencia obstruccionista como cada vez que funciona el parlamento, no lo van a registrar. O sea que espero que eso por lo menos no pase, pero descarto que siempre va a haber un intento de interrumpir o con argumentos, con ardides, con dilaciones. Esperemos que sea una sesión tranquila, una sesión rápida. Le hemos pedido a todos que tengan esa sensatez, porque ya nos aburrimos nosotros de repetir lo mismo. Estamos con discursos sobre la misma ley''.