Se trata de un gas altamente tóxico, que puede ser mortal.

Durante los meses de invierno aumenta el uso de sistemas de calefacción, como estufas, calentadores y chimeneas. Esto significa un incremento en el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono. Un gas tóxico, inodoro e incoloro que, por ende, es imperceptible hasta que comienza a generar efectos en el cuerpo, los cuales pueden ser fatales.

Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) explican el proceso mediante el cual ocurren las intoxicaciones: “Cuando hay demasiado CO en el aire, el cuerpo reemplaza el oxígeno en los glóbulos rojos con monóxido de carbono, lo que puede generar un daño grave en el tejido, o incluso la muerte”.

En ese sentido, destacan que las situaciones son más peligrosas cuando las personas se encuentran durmiendo o bajo el efecto de sustancias que impidan el reconocimiento de síntomas. “Las consecuencias pueden ser desde sufrir un daño cerebral irreversible hasta morir, antes de que alguien note que hay un problema”, agregan.

Intoxicación por monóxido de carbono: 10 claves para prevenir accidentes



1 - Personas de riesgo: los fetos, cuyos glóbulos rojos absorben monóxido de carbono más rápidamente, los niños, los adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas o respiratorias.

2 - Llama: la llama producto de la combustión de gas debe ser de color azul. Si es de color rojo/naranja, significa que no está realizando la combustión adecuadamente.

3 - Primeros síntomas: el dolor de cabeza y la somnolencia repentina pueden ser las primeras señales de alerta.

4 - Sospecha de intoxicación: lo primero que se debe hacer es apagar los artefactos sospechosos y abrir puertas y ventanas para ventilar el ambiente, o salir al exterior. También se debe pedir ayuda médica para que profesionales diagnostiquen la intoxicación e identifiquen si provocó daños físicos.

5 - Tiempo de exposición: la cantidad de tiempo que la persona pasa respirando el gas va a determinar las consecuencias generadas en el organismo. Al momento de detectar una posible intoxicación, se debe evitar el contacto con el monóxido de carbono inmediatamente para minimizar las consecuencias.

6 - Automóviles y generadores: no se debe dejar el vehículo en marcha dentro de un garaje, ni encender un generador en interiores, ya que pueden liberar gases tóxicos.

7 - Parrillas: ya sean tanto a carbón como a propano, siempre deben utilizarse al aire libre.

8 - Calefacción: no calefaccionar habitaciones con las hornallas o el horno.

9 - Antes de acostarse: es esencial verificar que todos los artefactos se encuentren apagados antes de irse a dormir.

10 - Revisiones: gasistas matriculados deben realizar chequeos anuales para corroborar que las condiciones tanto de los artefactos como de la ventilación sean óptimas.