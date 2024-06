Tomar recaudos: la clave para evitar la paranoia en el cuidado de los niños

El caso del pequeño Loan conmociona al país y por tal motivo Noticiero 7 acudió a un profesional quien dio recomendaciones para no caer en el miedo desmedido al momento de cuidar a los más chicos.

La desaparición del pequeño Loan mantiene en vilo al país que posó sus ojos en Corrientes y minuto a minuto la evolución del hecho con la esperanza de que el niño aparezca sano y salvo. Las características particulares de este, generaron una una sensación de paranoia en padres con hijos pequeños.

Consultado por Noticiero 7, el psicólogo Juan Pablo Barquin dio algunos consejos para manejar las emociones y manejar correctamente la información.

En tal sentido, consideró necesario que estos temas "se pongan sobre la mesa, porque ocurre mucho y nadie está exento. Es una realidad conflictiva desde siempre. Hay que hablar con respeto y cuidado en medios y redes sociales para estar alerta y tomar recaudos sin generar temor ni miedo".

"Hay muchas ventajas por el acceso a la información pero cuando un niño de 4 o 5 años tiene acceso a redes sociales, esto también puede ser un riesgo. Hay gente mala -hay que decirlo- que está muy formada para poder captar niños no solo en relación a la trata de personas, sino también a los abusos sexuales. Hay que manejar información por parte de los referentes afectivos: mamá, papá, abuelos y tíos". explicó.

Barquin pidió "hablar siempre con los chicos" y subrayó que "no hay una edad determinada a partir de la cual hablar de estos temas".

"Cuanto más y adecuadamente uno habla con los niños, mejor llega la información. Los chicos tienen que ir teniendo conocimiento para tener cuidado, estar alerta y saber en quién confiar y en quién no", dijo.

La paranoia y el miedo ¿Cómo manejarlos?

El profesional destacó que la paranoia y el miedo no son emociones con los que se pueda "andar por la vida" y volvió a hacer hincapié en la necesidad de tomar recaudos.

"Es importante tener cuidado. En el caso puntual de Loan, todo ha ocurrido en un almuerzo familiar con gente conocida, no es que han engañado a un niño. Hay otra trama, se hace más difícil estar alerta en una situación así", puntualizó.

Agregó finalmente que la solución "no es dejar de ir a este tipo de reuniones por miedo. Un adulto tiene que estar alerta, porque no es bueno que los chicos no salgan y vivan encerrados, hay que seguir viviendo".