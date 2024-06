Abal Medina: "El federalismo es la clave del desarrollo argentino"

Así lo expresó uno de los expositores que tuvo la Smart City Expo, Juan Manuel Abal Medina, durante una charla desde el stand de Radio Panorama.

Una de las presencias destacadas que tuvo la presente edición de la Smart City Expo fue la del politólogo de dilatada trayectoria Juan Manuel Abal Medina, quien además fue uno de sus expositores.

Durante un diálogo con Radio Panorama, expresó sentirse "impactado con el evento" y destacó la cantidad de herramientas de desarrollo y lo participantes de todo el mundo que "vienen a compartir cuestiones tan centrales como el usar la tecnología para transformar la realidad".

"Me parece muy acertado por parte del gobernador Zamora y de su equipo, en un momento tan difícil como este donde está todo tan mal, en lugar de ir para atrás salir para adelante buscando estas cuestiones relacionadas con el desarrollo. Que la provincia esté en la vanguardia de esto, es muy importante", expresó.

Destacó además los numerosos argentinos que "quieren crecer y progresar. Jóvenes innovadores que desarrollan y exportan conocimiento argentino. El pueblo sigue empecinado en generar un desarrollo con inclusión social a pesar de los problemas que tenemos, del momento económico y social y de un presidente que agrede e insulta".

"Lo público y lo privado pueden aprovechar las nuevas tecnologías, son un desafío que nos hacen cambiar permanentemente y bien utilizadas son una herramienta fundamental para mejorar toda nuestra vida (...) el federalismo es la clave del desarrollo argentino, que nunca va a suceder si sigue en este 'ambacentrismo' que obliga a todos a ver lo que pasa alrededor del obelisco. Por eso es importante que las ciudades se animen a esto. Esa apuesta es absoluta", expresó.

En relación a la situación actual del peronismo, dijo que se encuentra "está atravesando un momento difícil. Perdimos una elección e hicimos un mal gobierno. Si no somos capaces de reconocerlo y hacernos cargo de lo que hicimos mal es difícil que la sociedad vuelva a creer en nosotros".

"El macrismo fue un desastre pero nuestro gobierno no fue capaz de corregir lo que dejó el macrismo, con una discusión interna improductiva. Ver el presidente y la vicepresidenta pelearse por los medios fue una falta de respeto a los argentinos. La gente sabe que los problemas no empezaron con Milei ni fueron todos culpa de Macri. La discusión dentro del partido se está empezando a dar, el peronismo tiene que adecuarse a los tiempos porque tenemos que hablar de una sociedad distinta, hablarle a un conjunto de argentinos y argentinas que no son nuestra base social tradicional y tenemos que incorporar", dijo finalmente.