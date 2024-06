¿Cuáles son las mejores razas de perro para las personas mayores?

Algunos perros son más indicados para llevar esta etapa de la vida.

Una forma de transitar la vejez es a través de nuevas compañías, como el perro. La vejez significa una etapa de la vida sumamente diferente a la que quizás acostumbramos. En ella aparecen nuevos desafíos, algunos más complicados que otros. Algunas personas pueden experimentar la soledad, el duelo o la pérdida en esta etapa, por lo que en aquellos momentos se hace pertinente buscar nuevas compañías.

Y una de las mejores asociaciones puede darse entre los perros y los humanos. En la vejez los amigos peludos pueden tener grandes efectos, marcar vidas, inspirar y animar a sus dueños a encontrarle emoción quizás a la monotonía que puede suponer esta nueva etapa.

Los perros pueden tener efectos inclusive a nivel fisiológico, provocando y desencadenando ciertas reacciones en el organismo. Al interactuar con ellos nuestra mente libera serotonina, dopamina y oxitocina “hormonas de la felicidad”, las que pueden mejorar el estado de ánimo, ayudando a lidiar con sentimientos como el estrés y la ansiedad.

A la vez los perros pueden mejorar la vida social de las personas más grandes, que muchas veces es un aspecto que se ve descuidado en esta etapa. Los perros pueden ser una excusa para salir y conocer nuevas personas. Así cuando se pasea también es posible encontrar nuevos amigos, tanto para nuestro perro como para el dueño.

Sin embargo, para que estos beneficios se hagan parte de la rutina es fundamental escoger razas de perro que sean adecuadas para las personas mayores y que se adapten a los cuidados que estos pueden proporcionar. Estos deben ser sencillos de cuidar, siendo más tranquilos y obedientes.

Otro factor importante es que sean fáciles de bañar y no muy enérgicos ya que pueden golpear a su dueño, provocando caídas o fracturas. Además no deben soltar mucho pelo para que no demanden exigencias que sus humanos no pueden atender. El tamaño, el carácter y los aspectos físicos son fundamentales para decidir qué perro escoger.

Existen razas sumamente amigables que pueden adaptarse a las personas mayores, sin solicitar muchos cuidados y que además pueden proteger a sus dueños. Ellas son:

- Bichón terrier

- Caniche

- Boston terrier

- Cocker

- Labrador

- Pomerania

- Yorkshire terrier