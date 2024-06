Jornada caliente en el Congreso: los gremios se movilizaron en contra de la Ley Bases y el paquete fiscal

Durante la nueva sesión en Diputados, ATE, CTA Autónoma y UTEP marchan en repudio al proyecto del Gobierno.

Mientras este jueves el Congreso de la Nación debate la Ley Bases y el paquete fiscal, distintos gremios realizaron una movilización para repudiar al que está próximo a ser el primer proyecto de Ley del gobierno de Javier Milei. El último antecedente de protesta fue una jornada caótica en las inmediaciones del Parlamento, con incidentes aislados y enfrentamientos con la policía.

En esta oportunidad, ATE, CTA Autónoma y UTEP convocaron a una marcha en repudio al proyecto del Gobierno.

”Esta ley no sirve para nada. En esta ley no está el pueblo. Están solo cinco o 10 multimillonarios. Si la aprueban, la vamos a tirar a la basura. No la vamos a cumplir”, apuntó Rodolfo Aguiar durante su discurso en la protesta frente al Congreso.

Te recomendamos: “Buscamos a Loan”: los carteles que aparecieron durante la sesión por la Ley Bases en Diputados

“Se intenta legitimar una de las estafas más grandes de la historia contra la sociedad. Esta ley no sirve para nada. En esta ley no está el pueblo. Están solo 5 o 10 multimillonarios. Si la aprueban, la vamos a tirar a la basura. No la vamos a cumplir”, remarcó el secretario general del sindicato y agregó: ”La reforma laboral incorporada en esta norma es absolutamente regresiva y no va a contribuir a crear empleo registrado ni tampoco a mejorar los indicadores económicos y sociales actuales. Por el contrario, todos van a empeorar”.

Te recomendamos: EN VIVO: después de 6 meses de negociaciones, se debate la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal

Además, Aguiar denunció que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones “lesiona casi de muerte la soberanía sobre nuestro territorio y nuestras instituciones” y concluyó: “Para los estatales, sea cual sea el resultado en el recinto, hoy no se termina nada. Empieza todo. Estamos decididos a resistir y a defendernos pero también a construir el poder necesario para frenar el intento de terminar con la democracia y volver a instalar un régimen totalitario en nuestro país”.

El sindicato estatal adelantó que profundizará las medidas de fuerza en todos los organismos públicos del país ante la amenaza de 50.000 nuevos despidos en el Estado la próxima semana.