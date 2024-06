Natalie Weber contó que su hija de 12 años cayó en un chat de pedofilia

La modelo relató la forma de operar que tiene este grupo de WhatsApp al que agregaron a Mía y alertó a los padres de menores de edad.

Natalie Weber contó que su hija Mía, de 12 años, cayó en un chat de pedofilia y alertó a los padres de los menores para que estén atentos.

En medio de la desesperación por el caso de Loan, el nene de cinco años desaparecido en Corrientes, la modelo relató al aire de Desayuno Americano lo ocurrido con su hija: "Yo tenía mucho miedo de darle el teléfono a mi hija, era la única del curso que no tenía celular, pero finalmente se lo di para el cumpleaños con la condición de que no tenga redes sociales".

Qué pasó con la hija de Natalie Weber

"El lunes a la noche, en el chat de mamás mostraron un video de una persona hablando sobre estos grupos que están haciendo en WhatsApp una red de pedófilos, que lo que hacen es poner a los chicos de administradores. A mi hija la sumó un compañero, pero el creador es el pedófilo. Van sumando chicos, los ponen de administradores y la clave es llegar a mil", narró Natalie Weber.

"Yo le mandé el video a mi hija para que lo mire y me dice: 'Sí mamá, yo estoy en el mismo'. Y le digo: 'Salí ya de ahí y elimina el grupo'. Estaba en ese y en dos más. Mía se asustó y eliminó el chat, entonces le pedí a otra mamá que me mande la captura de las reglas que hay que tener (para estar en el grupo)", siguió.

"Me senté con ella, hablé y le expliqué", contó. Y le advirtió a los padres: "Cámbienle la configuración de WhatsApp a los chicos, que no puedan recibir llamadas de personas que no tienen agendadas y que nadie pueda unirlos a grupos".

"No llegué a denunciar porque cometí el error de que ella salga del chat y borrarlo", concluyó Natalie Weber sobre la preocupante situación que vivió con su hija de 12 años.