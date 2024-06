Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria para Radio Panorama.

Este viernes en el cierre de la semana, Osvaldo Granados analizó lo que dejó la aprobación de la Ley Bases y el impacto que tendrá en los mercados y las finanzas en su columna que se emite a diario por Radio Panorama.

El especialista consideró que las provincias ganaron "porque van a recaudar con el impuesto a las Ganancias y algunas llegaron a acuerdos para el traspaso de las obras públicas".

Adelantó además que actualmente se está estudiando en el ministerio de Economía y el Banco Central un cronograma de eliminación de los controles cambiarios.

"No quieren mostrarlo todo el día que se publique para no generar ansiedad. El sistema financiero es muy delicado, todo provoca nerviosismo, temor, corridas. Mientras tanto se negocia con el Fondo un acuerdo para eliminar el dólar blend y el ingreso de fondos frescos, pero con la condición de que no se podrán usar para frenar una corrida, porque ya lo hicieron otros gobiernos. El cuestionamiento es que el FMI es más permisivo con gobiernos peronistas", informó.

Además señaló que a contramano de las últimas jornadas, el dólar blue ayer "se quedó quieto" y explicó que la suba (o mini corrida) se debió a que los exportadores agropecuarios no liquidaron porque el dólar no les conviene.