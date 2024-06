El Gobierno prepara una serie de anuncios económicos tras la sanción de la Ley Bases

Javier Milei mantuvo esta semana varias reuniones con su equipo para planificar las medidas monetarias, a la par que ya trabaja en la reorganización del Gobierno.

El Gobierno prepara un paquete de anuncios económicos tras la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo quiere fijar el rumbo de la política monetaria y darle un mensaje al mercado. "Son medidas que tienen que ver con la segunda etapa de gobierno que tenemos planificada. El anuncio no responde a un efecto externo. Queremos marcar los puntos a seguir en este esquema", expresó un funcionario a TN. Es por eso que Javier Milei mantuvo esta semana una serie de reuniones con su equipo económico para planificar las medidas junto a la reorganización del Gobierno. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, también se encontraron por lo mismo. La Casa Rosada quiere avanzar con la baja del impuesto PAIS del 17% al 7,5% que anunció Luis Caputo. "Si aprueban la ley, vamos a retrotraer esa suba de impuestos. Es un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación. El Impuesto PAIS joroba y mucho", expresó en una entrevista a principios de mes. El equipo económico se respalda en la reestructuración de la recaudación que impulsó dentro del paquete fiscal que recibió sanción en el Congreso. Ponen en foco en la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. En la Casa Rosada sostienen, además, que van a mantener la política monetaria restrictiva y no descartan modificar la tasa de referencia, luego de las bajas consecutivas que impuso el Banco Central y que en mayo quedó en 30%. Plantean que las medidas planificadas van en línea con los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los cercanos al Presidente aseguran que el Gobierno quiere acelerar la estructura de factores para poder eliminar el cepo, pero niegan una nueva devaluación. "Con la inflación que tuvimos en estos meses, el dólar podría haber subido más. La brecha se va a unificar más adelante con el mercado liberado. No siempre es positivo devaluar", expresó a TN un funcionario. Milei planea acelerar la desregulación de la economía y ejecutar una competencia de monedas en el cuarto año de gobierno. "Sin emisión, la idea es que la gente arranque a invertir con los dólares que tiene abajo del colchón", manifestó a este medio un cercano a la mesa chica. En la Casa Rosada no descartan que el presidente viaje a China por la renovación del swap de US$5000 millones hasta julio de 2026 y esperan un desembolso del Banco Mundial, que apuntale las reservas del BCRA. El Ejecutivo busca además a terminar el decreto 50 -que tiene los detalles del nuevo organigrama- para relanzar la segunda etapa de gestión con definiciones estructurales. La mesa chica quiere dar una imagen de estabilidad política. Por eso que postergó cambios en el Gabinete e intentó sostener a Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Diana Mondino (Relaciones Exteriores) y Mario Russo (Salud) previo a la votación de la Ley Bases en el Senado.