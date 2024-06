Vélez de San Ramón volvió a la victoria con una goleada sobre Agua y Energía

El Fortín se impuso por 7-0 sobre el Energético para alcanzar la punta de la zona Banda en la Liga Santiagueña.

Vélez de San Ramón se impuso con autoridad por 7-0 sobre Agua y Energía y logró alcanzar a Central Argentino en lo más alto de la zona Banda, en un encuentro disputado en el estadio Juan Carlos Paz, correspondiente a lo 8ª fecha del Torneo Anual que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

Los goles del conjunto de San Ramón fueron anotados por Hernán Lastra, a los 29 del primer tiempo y a los 10 del complemento, de Facundo Pintos, a los 21, Lucas Bondi, a los 27 y 30, Franco Torres, a los 33, y Antonio Martínez, a los 37.

Con este resultado, Vélez alcanzó los 14 puntos y comparte la punta de la zona Banda con Central Argentino. Mientras que Agua y Energía se ubica quinto con 6 unidades.

En la próxima fecha, Vélez de San Ramón visitará a Banfield, en tanto que Agua y Energía se presentará ante Central Argentino.

Cómo sigue la 8ª fecha:

Domingo

15.30 - Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán

16.00 - Unión Santiago vs. Güemes

16.00 - Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández

16.00 - Defensores de Forres vs. Instituto Santiago

16.00 - Villa Unión vs. Banfield

Lunes

15.00 - Comercio vs. Mitre

Miércoles

16.00 - Sarmiento vs. Atlético Clodomira

16.00 - Central Córdoba vs. Estudiantes