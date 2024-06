Venderán las “casas de la corrupción” del exsecretario de Néstor Kirchner

El Gobierno comenzará con tres propiedades de Daniel Muñoz y Víctor Manzanares. Es de la causa Cuadernos. Hay 20 viviendas decomisadas sobre las que el Estado todavía no tomó posesión.

El Gobierno de Javier Milei -a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)- venderá propiedades que fueron decomisadas en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas y que pertenecían a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner y a otros involucrados en el caso de corrupción en el que se investiga el supuesto pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública durante la gestión kirchnerista.

TN pudo saber que la AABE comenzará con una subasta de tres propiedades que pertenecían a Muñoz y a Víctor Manzanares, histórico contador de los Kirchner. Todos estos inmuebles habían sido decomisados por orden del exjuez federal Claudio Bonadio y una resolución de agosto de 2019 del gobierno de Mauricio Macri (decreto 598) ordenaba su inmediata subasta, pero de los 30 inmuebles en los últimos 4 años y medio solo se vendió uno.

Te recomendamos: Causa Cuadernos: la Corte Suprema avaló la constitucionalidad de la ley del arrepentido

Los tres inmuebles que se subastarán están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. En total la AABE piensa recaudar con estas ventas casi U$S2 millones.

Tres departamentos, oficinas y una cochera en Pedro Ignacio Rivera 5761, Villa Urquiza. En este inmueble funcionaban las oficinas de Daniel Muñoz. Según la investigación, desde ese espacio salían los bolsos con dinero para las financieras que se encargaban de mandarlo al exterior. La propiedad también pertenece a Manzanares. Se subastará a USD815.795. El lugar también se usaba para guardar una colección de autos de lujo.

en Pedro Ignacio Rivera 5761, Villa Urquiza. En este inmueble funcionaban las oficinas de Daniel Muñoz. Según la investigación, desde ese espacio salían los bolsos con dinero para las financieras que se encargaban de mandarlo al exterior. La propiedad también pertenece a Manzanares. Se subastará a USD815.795. El lugar también se usaba para guardar una colección de autos de lujo. Mansión en María del Carril 3744, en Villa Devoto. La casa pertenece a la firma Madaco S.A., que fue fundada por Manzanares pero luego comprada por Muñoz. El inmueble tiene 640 metros cuadrados, cuatro plantas, gimnasio, sauna y cocheras. Se venderá a USD974.416.

en María del Carril 3744, en Villa Devoto. La casa pertenece a la firma Madaco S.A., que fue fundada por Manzanares pero luego comprada por Muñoz. El inmueble tiene 640 metros cuadrados, cuatro plantas, gimnasio, sauna y cocheras. Se venderá a USD974.416. Departamento con cochera. El inmueble que está ubicado en Villa Urquiza pertenecía a Muñoz y Manzanares. Se venderá a un valor de USD140.000.

TN pudo saber que entre 2019 (gestión Macri) y 2023 (gestión Alberto Fernández) quedaron pendientes de pago varias facturas de agua y ABL de dos de estas propiedades. La deuda total en este concepto para la propiedad de Pedro Riveri asciende a los $10.893.061 y la de Andonaegui asciende a $1.972.570.

Te recomendamos: Una avioneta se accidentó en San Luis y entre los heridos graves hay un empresario vinculado a la causa Cuadernos

En la causa Cuadernos, Muñoz fue investigado por montar una estructura dedicada a lavar dinero, según determinó la Justicia federal. En estas maniobras participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado. Carolina Pochetti, esposa de Muñoz, también participó en la maniobra.

El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Miami, Estados Unidos.

Te recomendamos: Cuadernos K: Cristina pidió a la Corte la nulidad de la causa tras el peritaje que detectó adulteraciones

El dinero recaudado de esta subasta se destinará a una cuenta especial del Tesoro Nacional y se utilizará para financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), la lucha contra el narcotráfico, la rehabilitación de los afectados por el consumo (artículo 39 de la ley 23.737), y programas de salud y capacitación laboral.

El Estado todavía no tomó posesión de más de 20 bienes de la corrupción

De los 30 inmuebles que Bonadio decomisó, el Estado logró tomar posesión de siete. Respecto de los restantes, la AABE todavía espera recibir antecedentes y documentación registral para disponer de estos inmuebles y poder venderlos.

De los siete que ya están bajo el poder de la AABE, uno se vendió en 2022. El departamento pertenecía a Sergio Todisco, uno de los testaferros de Muñoz. El Estado se desprendió de la propiedad ubicada en Julieta Lanteri 1331 en $70 millones, equivalentes a unos 600 mil dólares al tipo de cambio oficial de ese momento.

Luego hay dos cocheras en manos de la AABE que se concesionaron desde febrero y septiembre de 2022 respectivamente por un plazo de 60 meses. Una de las cocheras está ubicada en Malabia 1741 y la otra en Amenabar 1934. A estos se le suman los tres inmuebles que TN informó se subastarán y hay otra propiedad ubicada en avenida Belgrano 2232 que fue entregada en custodia provisoria a la Fundación de Capacitaciones del Maule FUNDACAP. La custodia provisoria está vencida.

El Gobierno espera pronto tomar posesión de un terreno en Mar de las Pampas, Villa Gesell, que pertenecía a Daniel Muñoz. Las autoridades de la AABE inspeccionaron el lugar en abril pasado y comprobaron que está desocupado. El Estado procederá a su disposición una vez que se obtengan los antecedentes necesarios para regularizarlo.

Además se están realizando gestiones a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia para intentar obtener la posesión de un edificio ubicado en Ocean Fort, Miami, Florida, que pertenecía a Ernesto Clarens, el financista a través del que se hicieron buena parte de las maniobras de lavado.

Hay un universo de 20 inmuebles ubicados en Santa Cruz y Tierra del Fuego que en su gran mayoría pertenecían a Muñoz y Manzanares sobre los que aún resta recibir información por parte de la Justicia, tales como antecedentes y documentación registral. No está claro el motivo por el que durante la gestión de Alberto Fernández no se terminó de incorporar estos bienes a la AABE. “Los tiempos de la Justicia no siempre ayudan pero no sé si había una real intención de vender estos inmuebles”, dijo una fuente a TN.

Es que los inmuebles en cuestión estaban vinculados a personas acusadas de cobrar coimas durante el gobierno de Cristina Kirchner, que entre diciembre de 2019 y 2023 ocupó el cargo de Vicepresidenta. A la dirigente se la sindica en el caso como la jefa de la banda. El juicio todavía no comenzó y la fiscal federal Fabiana León denunció al Tribunal Oral Federal 7 por los retrasos en el inicio del proceso.

Entre los inmuebles sobre los que aún no se tomó posesión, está la estancia “La Lucía”, en Santa Cruz, ubicada en la ruta 40 y una superficie de 20.000 hectáreas. También la estancia “El Rincón”, con más de 6 mil hectáreas. Las autoridades buscarán recuperar varios locales que -según pudo saber este medio- están alquilados por una cadena de farmacias en El Calafate. El listado se completa de un complejo de seis viviendas y otras casas más.

La AABE también subastará bienes de causas de trata y narcotráfico

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) también subastará una serie de propiedades en el caso “Carbón Blanco” en el que se condenó a una organización criminal encabezada por el fallecido abogado Carlos Salvatore que traficaba cocaína a Europa, cargamento que salía oculto en bolsas de carbón vegetal.

Una de las propiedades que se subastará es una mansión en Belgrano R, de cuatro plantas, con playroom, pileta y garage para seis autos. El precio a pagar es unos 759 mil dólares. También se venderá un departamento con cochera el que se tasó en 118 mil dólares.

Por otra parte, se subastarán casas del caso conocido como “Clan Aliaga”, una organización encabezada por Kjara Moisés Aliaga y sus hijos Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo, que tenía como objetivo explotar a trabajadores bolivianos en condiciones de precariedad y privación de su libertad en galpones textiles.

Se venderán dos casas y tres departamentos ubicados en Villa Luro y Flores.