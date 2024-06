El Gobierno enviará un proyecto para bajar a 13 años la edad de imputabilidad

Hasta ahora, el régimen penal juvenil se aplica entre los 16 y 18 años. Los ministros Bullrich y Cúneo Libarona anunciaron la iniciativa que enviarán al Congreso.

Este viernes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmaron el envío de un proyecto de ley al Congreso para bajar la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años.

Técnicamente, se llama “Régimen Penal Juvenil”. Indica cuál es la pena de imputabilidad y establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido.

Según los datos brindados por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, en 2023 se cometieron 2197 delitos que fueron adjudicados a personas menores de edad.

A modo comparativo, desde el Gobierno explicaron que “en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, la edad de imputabilidad es a los 14″ mientras que en Brasil es de 12″.

“Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo la ministra Bullrich.

Y agregó: “A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y serán acordes a la edad de quienes lo cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas”

“Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”, resaltó por su parte el ministro Cúneo Libarona.

La ministra sostuvo que se busca que los jóvenes “no solo tengan una sanción, sino que esta les permita darse cuenta y no seguir una carrera delictiva”. Bullrich explicó que para las penas que vayan de 3 a 6 años van a tener alternativas concretas y no estarán simplemente encerrados sin salida.

“Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, señaló.

Las claves del proyecto para bajar la edad de imputabilidad