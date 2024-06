La verdad detrás de la supuesta renuncia de Wanda Nara a un evento que compartiría con Furia de “Gran Hermano”

El rumor aseguraba que la empresaria se negó a compartir protagonismo con la popular exjugadora del reality. Horas después, la esposa de Mauro Icardi aclaró los tantos.

Hace pocas horas surgió un insólito rumor que vinculaba a Wanda Nara y a Juliana “Furia” Scaglione. Desde sus redes sociales, el periodista Fede Flowers contó que la empresaria se habría bajado de un evento cuando descubrió que iba a compartir espacio con la exparticipante de Gran Hermano (Telefe).

“Wanda Nara se bajó de la presentación en el Circo Rodas que compartiría con Furia. Ella iba a ser la madrina e iba a ocupar un lugar privilegiado, pero no quiso compartir escenario con Furia. Teme que le saque protagonismo. Devolvió el dinero”, comunicó el panelista. En otra publicación expuso: “Casualmente, ‘le salió un viaje’ y quería postergar su presentación para otro día”.

Aunque esta versión trajo consigo reacciones en el mundo del espectáculo, al poco tiempo, Pochi, la dueña de la cuenta de chimentos Gossipeame desmintió esta información y subió una historia con su desmentido: “¡Voy a tener que dar otra información diferente a la tuya! En principio era para algún día de julio porque viaja. Por otro lado, Wanda no devolvió nada porque no le habían pagado”.

Incluso, la propia morocha se pronunció sobre el tema en el ciclo Intrusos (América), mientras su conductora Flor de la V y sus panelistas abordaban el tema. Por medio de un mensaje de WhatsApp, Nara se comunicó con Guido Záffora y aseguró: “Nunca estuve en el Circo, no me bajé, nunca acepté porque no tengo días en julio acá. Nunca cerré, no me pagaron ni nada”.